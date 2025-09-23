Рейтинг@Mail.ru
06:30 23.09.2025
В Приамурье рассказали о туроптоке в Китай после введения безвиза
В Приамурье рассказали о туроптоке в Китай после введения безвиза
2025-09-23T06:30:00+03:00
2025-09-23T06:30:00+03:00
хэйхэ
благовещенск
китай
в мире
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сен - РИА Новости. Турпоток из Благовещенска Амурской области в китайский город Хэйхэ после введения безвиза за неделю вырос вдвое, сообщает министерство внешних связей и туризма Приамурья. В прошлый понедельник, 15 сентября, вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. О том, что КНР на год вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, стало известно 2 сентября. "С 15 по 21 сентября по безвизовому режиму из Благовещенска в Хэйхэ выехало 5135 российских туристов, что вдвое превышает количество поездок за аналогичный период при визовом режиме (2579 туристов). Основной спрос пришелся на пятницу и выходные дни. Ожидается, что в текущую неделю высокая активность путешествий в Китай сохранится", - говорится в сообщении. Амурский Минтранс отмечает, что в Хэйхэ можно добраться на автобусе и на теплоходе. При этом планировать поездку и покупать билеты лучше заранее: билеты на автобус можно приобрести за два месяца, а на теплоход - до конца речной навигации (конец октября). Чтобы избежать длинных очередей в кассы, рекомендуется организовывать свое путешествие, избегая рейсов в пиковое время.
хэйхэ
благовещенск
китай
хэйхэ, благовещенск, китай, в мире
Хэйхэ, Благовещенск, Китай, В мире
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на Амур и китайский город Хэйхэ с набережной Благовещенска
Вид на Амур и китайский город Хэйхэ с набережной Благовещенска. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сен - РИА Новости. Турпоток из Благовещенска Амурской области в китайский город Хэйхэ после введения безвиза за неделю вырос вдвое, сообщает министерство внешних связей и туризма Приамурья.
В прошлый понедельник, 15 сентября, вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. О том, что КНР на год вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, стало известно 2 сентября.
"С 15 по 21 сентября по безвизовому режиму из Благовещенска в Хэйхэ выехало 5135 российских туристов, что вдвое превышает количество поездок за аналогичный период при визовом режиме (2579 туристов). Основной спрос пришелся на пятницу и выходные дни. Ожидается, что в текущую неделю высокая активность путешествий в Китай сохранится", - говорится в сообщении.
Амурский Минтранс отмечает, что в Хэйхэ можно добраться на автобусе и на теплоходе. При этом планировать поездку и покупать билеты лучше заранее: билеты на автобус можно приобрести за два месяца, а на теплоход - до конца речной навигации (конец октября). Чтобы избежать длинных очередей в кассы, рекомендуется организовывать свое путешествие, избегая рейсов в пиковое время.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Минэкономразвития рассказали о работе над введением безвиза для китайцев
10 сентября, 11:39
 
