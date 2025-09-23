https://ria.ru/20250923/tsb-2043823236.html

В ЦБ отметили интерес россиян к инвестиционным монетам из золота и серебра

экономика

сергей белов

центральный банк рф (цб рф)

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЦБ РФ регулярно опрашивает кредитные организации, насколько востребованы золотые и серебряные монеты на рынке, и фиксирует интерес россиян к ним, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Мы регулярно опрашиваем кредитные организации, насколько востребованы золотые и серебряные монеты на рынке. И мы видим, что интерес к ним есть", - сказал он. Белов отметил, что исходя из потребностей, ЦБ периодически увеличивает объемы инвестиционных монет для того, чтобы удовлетворить запрос. "На востребованность инвестиционных монет влияет и рост цены на золото, люди воспринимают эти монеты, как вложение в будущее, как средство сбережения", - подчеркнул он.

