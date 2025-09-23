https://ria.ru/20250923/tramp-2043862084.html

Трамп заявил, что отношения с Путиным не повлияли на ситуацию на Украине

Трамп заявил, что отношения с Путиным не повлияли на ситуацию на Украине - РИА Новости, 24.09.2025

Трамп заявил, что отношения с Путиным не повлияли на ситуацию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие личные контакты с российским лидером Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не оказали никакого влияния на ход... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-23T22:33:00+03:00

2025-09-23T22:33:00+03:00

2025-09-24T11:36:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир путин

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043954735_1656:0:3641:1117_1920x0_80_0_0_54a443b0474e07a893e8e127cbc504df.jpg

ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие личные контакты с российским лидером Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не оказали никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта. "Самое большое разочарование... ситуация с Россией и Украиной. Я думал, что это будет урегулировать проще всего из-за моих отношений с Путиным, но, к сожалению, эти отношения ничего не значили", - сказал Трамп на встрече с президентом Франции Макроном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20250923/tramp-2043858842.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, генеральная ассамблея оон, оон