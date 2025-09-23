Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что отношения с Путиным не повлияли на ситуацию на Украине
22:33 23.09.2025 (обновлено: 11:36 24.09.2025)
Трамп заявил, что отношения с Путиным не повлияли на ситуацию на Украине
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие личные контакты с российским лидером Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не оказали никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта. "Самое большое разочарование... ситуация с Россией и Украиной. Я думал, что это будет урегулировать проще всего из-за моих отношений с Путиным, но, к сожалению, эти отношения ничего не значили", - сказал Трамп на встрече с президентом Франции Макроном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи на полях Генассамблеи ООН. 23 сентября 2025
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи на полях Генассамблеи ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи на полях Генассамблеи ООН. 23 сентября 2025
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие личные контакты с российским лидером Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не оказали никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта.
"Самое большое разочарование... ситуация с Россией и Украиной. Я думал, что это будет урегулировать проще всего из-за моих отношений с Путиным, но, к сожалению, эти отношения ничего не значили", - сказал Трамп на встрече с президентом Франции Макроном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир Путин — президент РоссииГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
