Трамп заявил, что отношения с Путиным не повлияли на ситуацию на Украине
Трамп заявил, что отношения с Путиным не повлияли на ситуацию на Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Трамп заявил, что отношения с Путиным не повлияли на ситуацию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие личные контакты с российским лидером Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не оказали никакого влияния на ход... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-23T22:33:00+03:00
2025-09-23T22:33:00+03:00
2025-09-24T11:36:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043954735_1656:0:3641:1117_1920x0_80_0_0_54a443b0474e07a893e8e127cbc504df.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие личные контакты с российским лидером Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не оказали никакого влияния на ход урегулирования украинского конфликта. "Самое большое разочарование... ситуация с Россией и Украиной. Я думал, что это будет урегулировать проще всего из-за моих отношений с Путиным, но, к сожалению, эти отношения ничего не значили", - сказал Трамп на встрече с президентом Франции Макроном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Трамп заявил, что отношения с Путиным не повлияли на ситуацию на Украине
