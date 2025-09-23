Рейтинг@Mail.ru
Трамп поприветствовал приговор по делу о покушении на него - РИА Новости, 23.09.2025
22:21 23.09.2025
Трамп поприветствовал приговор по делу о покушении на него
Трамп поприветствовал приговор по делу о покушении на него - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп поприветствовал приговор по делу о покушении на него
Президент США Дональд Трамп поприветствовал обвинительный приговор Райану Руту, который обвинялся в покушении на будущего президента во время избирательной... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T22:21:00+03:00
2025-09-23T22:21:00+03:00
в мире
сша
флорида
дональд трамп
фбр
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поприветствовал обвинительный приговор Райану Руту, который обвинялся в покушении на будущего президента во время избирательной кампании 2024 года. Ранее Рут был признан виновным по всем пунктам обвинения и попытался покончить с собой в зале суда сразу после оглашения вердикта. "Поздравляю генерального прокурора Пэм Бонди, заместителя генерального прокурора Тодда Бланша и всю команду министерства юстиции с обвинительным приговором во Флориде человеку, который пытался совершить покушение на мою жизнь ... очень важный момент для справедливости в Америке!", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Вторая попытка покушения на Дональда Трампа была предотвращена 15 сентября 2024 года. Секретная служба задержала 58-летнего Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалёку от поля для гольфа, где будущий 47-й президент США играл партию. В его машине агенты ФБР нашли десятки страниц с именами и телефонами лиц, связанных с Украиной, а также заметки о том, как присоединиться к украинским войскам. Позже выяснилось, что за месяц до ареста он пытался приобрести на Украине гранатомёт или переносной зенитно-ракетный комплекс.
сша
флорида
Новости
ru-RU
в мире, сша, флорида, дональд трамп, фбр
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, ФБР
Трамп поприветствовал приговор по делу о покушении на него

Трамп поприветствовал обвинительный приговор Руту по делу о покушении на него

ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поприветствовал обвинительный приговор Райану Руту, который обвинялся в покушении на будущего президента во время избирательной кампании 2024 года.
Ранее Рут был признан виновным по всем пунктам обвинения и попытался покончить с собой в зале суда сразу после оглашения вердикта.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
"Катитесь в ад". Чем Трамп пригрозил европейским союзникам
Вчера, 21:58
"Поздравляю генерального прокурора Пэм Бонди, заместителя генерального прокурора Тодда Бланша и всю команду министерства юстиции с обвинительным приговором во Флориде человеку, который пытался совершить покушение на мою жизнь ... очень важный момент для справедливости в Америке!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Вторая попытка покушения на Дональда Трампа была предотвращена 15 сентября 2024 года. Секретная служба задержала 58-летнего Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалёку от поля для гольфа, где будущий 47-й президент США играл партию. В его машине агенты ФБР нашли десятки страниц с именами и телефонами лиц, связанных с Украиной, а также заметки о том, как присоединиться к украинским войскам. Позже выяснилось, что за месяц до ареста он пытался приобрести на Украине гранатомёт или переносной зенитно-ракетный комплекс.
Райан Раут - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
СМИ: осужденный по делу о покушении на Трампа попытался покончить с собой
Вчера, 22:02
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампФБР
 
 
