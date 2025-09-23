https://ria.ru/20250923/tramp-2043860772.html
Трамп поприветствовал приговор по делу о покушении на него
Трамп поприветствовал приговор по делу о покушении на него
в мире
сша
флорида
дональд трамп
фбр
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поприветствовал обвинительный приговор Райану Руту, который обвинялся в покушении на будущего президента во время избирательной кампании 2024 года. Ранее Рут был признан виновным по всем пунктам обвинения и попытался покончить с собой в зале суда сразу после оглашения вердикта. "Поздравляю генерального прокурора Пэм Бонди, заместителя генерального прокурора Тодда Бланша и всю команду министерства юстиции с обвинительным приговором во Флориде человеку, который пытался совершить покушение на мою жизнь ... очень важный момент для справедливости в Америке!", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Вторая попытка покушения на Дональда Трампа была предотвращена 15 сентября 2024 года. Секретная служба задержала 58-летнего Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалёку от поля для гольфа, где будущий 47-й президент США играл партию. В его машине агенты ФБР нашли десятки страниц с именами и телефонами лиц, связанных с Украиной, а также заметки о том, как присоединиться к украинским войскам. Позже выяснилось, что за месяц до ареста он пытался приобрести на Украине гранатомёт или переносной зенитно-ракетный комплекс.
