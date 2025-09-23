https://ria.ru/20250923/tramp-2043859531.html

Трамп заявил, что желает Москве и Киеву "всего наилучшего"

Трамп заявил, что желает Москве и Киеву "всего наилучшего" - РИА Новости, 23.09.2025

Трамп заявил, что желает Москве и Киеву "всего наилучшего"

Президент США Дональд Трамп заявил, что для Украины "настало время действовать", но при любом сценарии желает Москве и Киеву "всего наилучшего". РИА Новости, 23.09.2025

ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для Украины "настало время действовать", но при любом сценарии желает Москве и Киеву "всего наилучшего"."Россия испытывает большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего", - эмоционально написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social по итогам встречи с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этих ограничений. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

