Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что желает Москве и Киеву "всего наилучшего" - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 23.09.2025 (обновлено: 23:08 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/tramp-2043859531.html
Трамп заявил, что желает Москве и Киеву "всего наилучшего"
Трамп заявил, что желает Москве и Киеву "всего наилучшего" - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп заявил, что желает Москве и Киеву "всего наилучшего"
Президент США Дональд Трамп заявил, что для Украины "настало время действовать", но при любом сценарии желает Москве и Киеву "всего наилучшего". РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T22:10:00+03:00
2025-09-23T23:08:00+03:00
в мире
дональд трамп
украина
россия
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для Украины "настало время действовать", но при любом сценарии желает Москве и Киеву "всего наилучшего"."Россия испытывает большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего", - эмоционально написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social по итогам встречи с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этих ограничений. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043849736.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, украина, россия, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Дональд Трамп, Украина, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Трамп заявил, что желает Москве и Киеву "всего наилучшего"

Трамп заявил, что при любом сценарии желает России и Украине всего наилучшего

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для Украины "настало время действовать", но при любом сценарии желает Москве и Киеву "всего наилучшего".
"Россия испытывает большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего", - эмоционально написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social по итогам встречи с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этих ограничений. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп пока не готов ответить на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
Вчера, 20:42
 
В миреДональд ТрампУкраинаРоссияГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала