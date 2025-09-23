https://ria.ru/20250923/tramp-2043859099.html
Трамп рассказал, как далеко может продвинуться Украина при поддержке ЕС
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. При поддержке Евросоюза Украина "сможет вернуть всю изначальную территорию", заявил президент США Дональд Трамп заявил."Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в особенности, НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social."Украина могла бы вернуть свою территорию в изначальном варианте и, кто знает, возможно, пошла бы еще дальше", - добавил он.
