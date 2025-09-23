https://ria.ru/20250923/tramp-2043859000.html

США продолжат поставлять оружие НАТО, заявил Трамп

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а альянс может распоряжаться им как ему заблагорассудится."Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, и НАТО может делать с ним все, что захочет. Удачи всем!" – говорится в сообщении Трампа в социальной сети Truth Social.

