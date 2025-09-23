Рейтинг@Mail.ru
США продолжат поставлять оружие НАТО, заявил Трамп
22:06 23.09.2025
США продолжат поставлять оружие НАТО, заявил Трамп
США продолжат поставлять оружие НАТО, заявил Трамп - РИА Новости, 23.09.2025
США продолжат поставлять оружие НАТО, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а альянс может распоряжаться им как ему заблагорассудится. РИА Новости, 23.09.2025
в мире
сша
дональд трамп
нато
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а альянс может распоряжаться им как ему заблагорассудится."Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, и НАТО может делать с ним все, что захочет. Удачи всем!" – говорится в сообщении Трампа в социальной сети Truth Social.
в мире, сша, дональд трамп, нато
В мире, США, Дональд Трамп, НАТО
США продолжат поставлять оружие НАТО, заявил Трамп

Трамп: США продолжат поставлять оружие НАТО, а альянс будет им распоряжаться

© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а альянс может распоряжаться им как ему заблагорассудится.
"Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, и НАТО может делать с ним все, что захочет. Удачи всем!" – говорится в сообщении Трампа в социальной сети Truth Social.
