США продолжат поставлять оружие НАТО, заявил Трамп
2025-09-23T22:06:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
нато
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а альянс может распоряжаться им как ему заблагорассудится."Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, и НАТО может делать с ним все, что захочет. Удачи всем!" – говорится в сообщении Трампа в социальной сети Truth Social.
сша
в мире, сша, дональд трамп, нато
В мире, США, Дональд Трамп, НАТО
