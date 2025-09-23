https://ria.ru/20250923/tramp-2043858842.html

Трамп заявил, что считает действия на Украине "бесцельными"

Трамп заявил, что считает действия на Украине "бесцельными" - РИА Новости, 23.09.2025

Трамп заявил, что считает действия на Украине "бесцельными"

Президент США Дональд Трамп считает, что Москва ведет борьбу на Украине "бесцельно", он охарактеризовал Россию как "бумажного тигра". РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T22:05:00+03:00

2025-09-23T22:05:00+03:00

2025-09-23T23:33:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828675_0:0:2453:1380_1920x0_80_0_0_faa6185dbbffd191b009ef9ec8bfd8c0.jpg

ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Москва ведет борьбу на Украине "бесцельно", он охарактеризовал Россию как "бумажного тигра"."Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Это не отличает Россию, на самом деле, это делает ее больше похожей на "бумажного тигра", — написал он в соцсети Truth Social по итогам встречи с Владимиром Зеленским.Кроме того, по его утверждению, Киев мог бы вернуть "всю территорию в изначальном варианте и, возможно, пойти дальше"."Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в особенности НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом", — говорится в публикации.Встреча с Зеленским на полях Генассамблеии ООН продлилась около часа. Глава киевского режима заявил, что собирается проинформировать Трампа о "хороших новостях" на фронте. При этом значимых успехов на поле боя за последнее время достигла Россия: так, сегодня Минобороны сообщило, что подразделения заблокировали до 700 украинских военных в харьковском Купянске и уже уничтожили 250 из них. За месяц ВСУ при боях в городе потеряли более 1800 человек личного состава, 36 танков и две пусковые установки РСЗО. Кроме того, из 8667 зданий в Купянске российские военные взяли под контроль 5667.Ранее во вторник Трамп выступил с трибуны в штаб-квартире ООН, где заявил, что "неустанно работает" над прекращением гибели людей на Украине. При этом он пригрозил России "серьезными пошлинами", если она не согласится на прекращение конфликта, а Китай и Индию назвал его "основными спонсорами" из-за экономического сотрудничества с Россией. Страны Европы и НАТО американский лидер обвинил в закупках российских энергоносителей и призвал их вслед за Вашингтоном принять аналогичные ограничительные меры "ради мира".В Нью-Йорке сегодня открылась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал генсек Антониу Гутерреш призывом к миру на Украине. После него с подиума произнесла речь председатель 80-й сессии Анналена Бербок. Россию представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.

https://ria.ru/20250923/tramp-2043826407.html

https://ria.ru/20250923/oon-2043628402.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН Выступление Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН 2025-09-23T22:05 true PT55M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп