Трамп заявил, что считает действия на Украине "бесцельными"
22:05 23.09.2025 (обновлено: 23:33 23.09.2025)
Трамп заявил, что считает действия на Украине "бесцельными"
Президент США Дональд Трамп считает, что Москва ведет борьбу на Украине "бесцельно", он охарактеризовал Россию как "бумажного тигра".
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Москва ведет борьбу на Украине "бесцельно", он охарактеризовал Россию как "бумажного тигра"."Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Это не отличает Россию, на самом деле, это делает ее больше похожей на "бумажного тигра", — написал он в соцсети Truth Social по итогам встречи с Владимиром Зеленским.Кроме того, по его утверждению, Киев мог бы вернуть "всю территорию в изначальном варианте и, возможно, пойти дальше"."Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в особенности НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом", — говорится в публикации.Встреча с Зеленским на полях Генассамблеии ООН продлилась около часа. Глава киевского режима заявил, что собирается проинформировать Трампа о "хороших новостях" на фронте. При этом значимых успехов на поле боя за последнее время достигла Россия: так, сегодня Минобороны сообщило, что подразделения заблокировали до 700 украинских военных в харьковском Купянске и уже уничтожили 250 из них. За месяц ВСУ при боях в городе потеряли более 1800 человек личного состава, 36 танков и две пусковые установки РСЗО. Кроме того, из 8667 зданий в Купянске российские военные взяли под контроль 5667.Ранее во вторник Трамп выступил с трибуны в штаб-квартире ООН, где заявил, что "неустанно работает" над прекращением гибели людей на Украине. При этом он пригрозил России "серьезными пошлинами", если она не согласится на прекращение конфликта, а Китай и Индию назвал его "основными спонсорами" из-за экономического сотрудничества с Россией. Страны Европы и НАТО американский лидер обвинил в закупках российских энергоносителей и призвал их вслед за Вашингтоном принять аналогичные ограничительные меры "ради мира".В Нью-Йорке сегодня открылась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал генсек Антониу Гутерреш призывом к миру на Украине. После него с подиума произнесла речь председатель 80-й сессии Анналена Бербок. Россию представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.
Трамп заявил, что считает действия на Украине "бесцельными"

ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Москва ведет борьбу на Украине "бесцельно", он охарактеризовал Россию как "бумажного тигра".
"Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Это не отличает Россию, на самом деле, это делает ее больше похожей на "бумажного тигра", — написал он в соцсети Truth Social по итогам встречи с Владимиром Зеленским.
Кроме того, по его утверждению, Киев мог бы вернуть "всю территорию в изначальном варианте и, возможно, пойти дальше".
"Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в особенности НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом", — говорится в публикации.

Москва не раз подчеркивала, что вхождение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России зафиксировано в Конституции и не подлежит обсуждению. Владимир Путин также заявлял, что Россия никогда не рассматривала вопрос предоставления гарантий Украине в обмен на территории.

Встреча с Зеленским на полях Генассамблеии ООН продлилась около часа. Глава киевского режима заявил, что собирается проинформировать Трампа о "хороших новостях" на фронте. При этом значимых успехов на поле боя за последнее время достигла Россия: так, сегодня Минобороны сообщило, что подразделения заблокировали до 700 украинских военных в харьковском Купянске и уже уничтожили 250 из них. За месяц ВСУ при боях в городе потеряли более 1800 человек личного состава, 36 танков и две пусковые установки РСЗО. Кроме того, из 8667 зданий в Купянске российские военные взяли под контроль 5667.
Ранее во вторник Трамп выступил с трибуны в штаб-квартире ООН, где заявил, что "неустанно работает" над прекращением гибели людей на Украине. При этом он пригрозил России "серьезными пошлинами", если она не согласится на прекращение конфликта, а Китай и Индию назвал его "основными спонсорами" из-за экономического сотрудничества с Россией. Страны Европы и НАТО американский лидер обвинил в закупках российских энергоносителей и призвал их вслед за Вашингтоном принять аналогичные ограничительные меры "ради мира".
В Нью-Йорке сегодня открылась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал генсек Антониу Гутерреш призывом к миру на Украине. После него с подиума произнесла речь председатель 80-й сессии Анналена Бербок. Россию представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.
