https://ria.ru/20250923/tramp-2043857312.html

Подозреваемого в покушении на Трампа признали виновным, сообщают СМИ

Подозреваемого в покушении на Трампа признали виновным, сообщают СМИ - РИА Новости, 24.09.2025

Подозреваемого в покушении на Трампа признали виновным, сообщают СМИ

Райан Рут, обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании 2024 года, признан виновным по всем пунктам обвинения,... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-23T21:56:00+03:00

2025-09-23T21:56:00+03:00

2025-09-24T11:37:00+03:00

в мире

сша

украина

дональд трамп

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043955188_0:5:1406:795_1920x0_80_0_0_b7848a77a0fd66c5851d45017c8feea1.jpg

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Райан Рут, обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании 2024 года, признан виновным по всем пунктам обвинения, сообщает телеканал Fox News. "Сегодняшний обвинительный вердикт в отношении человека, покушавшегося на убийство президента Трампа, демонстрирует приверженность министерства юстиции наказанию тех, кто прибегает к политическому насилию. Это покушение было не только нападением на нашего президента, но и посягательством на саму нацию", — заявила по данному поводу федеральный прокурор Пэм Бонди. Вторая попытка покушения на Дональда Трампа была предотвращена 15 сентября 2024 года. Секретная служба задержала 58-летнего Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалёку от поля для гольфа, где будущий 47-й президент США играл партию. В его машине агенты ФБР нашли десятки страниц с именами и телефонами лиц, связанных с Украиной, а также заметки о том, как присоединиться к украинским войскам. Позже выяснилось, что за месяц до ареста он пытался приобрести на Украине гранатомёт или переносной зенитно-ракетный комплекс.

https://ria.ru/20250919/kirk-2042972072.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, дональд трамп, фбр