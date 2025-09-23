Подозреваемого в покушении на Трампа признали виновным, сообщают СМИ
Fox News: обвиняемого в покушении на Трампа признали виновным по всем пунктам
© AP PhotoРайан Рут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа
Райан Рут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа
ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Райан Рут, обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании 2024 года, признан виновным по всем пунктам обвинения, сообщает телеканал Fox News.
"Сегодняшний обвинительный вердикт в отношении человека, покушавшегося на убийство президента Трампа, демонстрирует приверженность министерства юстиции наказанию тех, кто прибегает к политическому насилию. Это покушение было не только нападением на нашего президента, но и посягательством на саму нацию", — заявила по данному поводу федеральный прокурор Пэм Бонди.
Вторая попытка покушения на Дональда Трампа была предотвращена 15 сентября 2024 года. Секретная служба задержала 58-летнего Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалёку от поля для гольфа, где будущий 47-й президент США играл партию. В его машине агенты ФБР нашли десятки страниц с именами и телефонами лиц, связанных с Украиной, а также заметки о том, как присоединиться к украинским войскам. Позже выяснилось, что за месяц до ареста он пытался приобрести на Украине гранатомёт или переносной зенитно-ракетный комплекс.
