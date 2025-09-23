Рейтинг@Mail.ru
Встреча Трампа и Зеленского продлилась около часа
21:53 23.09.2025 (обновлено: 10:14 24.09.2025)
Встреча Трампа и Зеленского продлилась около часа
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
украина
оон
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским продлилась около часа, Трамп также встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, заявил журналистам чиновник Белого Дома. "Встреча президента США и Зеленского продлилась около часа. Также президент США проведет отдельные встречи с президентом Франции Макроном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым во второй половине дня", - сказал чиновник.
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина, оон
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, ООН
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским продлилась около часа, Трамп также встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, заявил журналистам чиновник Белого Дома.
"Встреча президента США и Зеленского продлилась около часа. Также президент США проведет отдельные встречи с президентом Франции Макроном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым во второй половине дня", - сказал чиновник.
Трамп пока не готов ответить на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
Заголовок открываемого материала