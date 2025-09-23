https://ria.ru/20250923/tramp-2043856784.html
Встреча Трампа и Зеленского продлилась около часа
Встреча Трампа и Зеленского продлилась около часа - РИА Новости, 24.09.2025
Встреча Трампа и Зеленского продлилась около часа
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским продлилась около часа, Трамп также встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-23T21:53:00+03:00
2025-09-23T21:53:00+03:00
2025-09-24T10:14:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
украина
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043851508_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d7828cfeb95561ffb676861a30856db.jpg
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским продлилась около часа, Трамп также встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, заявил журналистам чиновник Белого Дома. "Встреча президента США и Зеленского продлилась около часа. Также президент США проведет отдельные встречи с президентом Франции Макроном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым во второй половине дня", - сказал чиновник.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043849736.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043851508_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef49d87f877750a2fad9708ad5cca67b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина, оон
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, ООН
Встреча Трампа и Зеленского продлилась около часа
Встреча Трампа и Зеленского завершилась, продлившись около часа