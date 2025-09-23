Макрон рассказал, в каком случае Трамп получит Нобелевскую премию мира
Макрон: Трамп получит Нобелевскую премию мира, если остановит конфликт в Газе
© Getty Images / Chip SomodevillaДональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
© Getty Images / Chip Somodevilla
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп сможет получить Нобелевскую премию мира только если остановит конфликт между Палестиной и Израилем, считает французский президент Эммануэль Макрон.
"И я вижу американского президента, который активизировался, который повторил это сегодня утром с трибуны: "Я хочу мира. Я урегулировал семь конфликтов". И который хочет Нобелевскую премию мира. Нобелевская премия мира возможна только в том случае, если вы прекратите этот конфликт", - сказал Макрон в интервью телеканалу BFMTV.
Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля в Газе
Вчера, 21:47
В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".
Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.