Макрон рассказал, в каком случае Трамп получит Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 23.09.2025
21:50 23.09.2025
Макрон рассказал, в каком случае Трамп получит Нобелевскую премию мира
в мире
израиль
палестина
вашингтон (штат)
дональд трамп
эммануэль макрон
сектор газа
ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп сможет получить Нобелевскую премию мира только если остановит конфликт между Палестиной и Израилем, считает французский президент Эммануэль Макрон. "И я вижу американского президента, который активизировался, который повторил это сегодня утром с трибуны: "Я хочу мира. Я урегулировал семь конфликтов". И который хочет Нобелевскую премию мира. Нобелевская премия мира возможна только в том случае, если вы прекратите этот конфликт", - сказал Макрон в интервью телеканалу BFMTV. По его словам, Трамп является тем человеком, который сможет повлиять на сложившуюся ситуацию, поскольку Вашингтон поставляет оружие для ведения войны в Газе. Как утверждает Макрон, Трамп должен оказать давление на израильское правительство, чтобы были остановлены боевые действия. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит". Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
израиль
палестина
вашингтон (штат)
сектор газа
в мире, израиль, палестина, вашингтон (штат), дональд трамп, эммануэль макрон, сектор газа
В мире, Израиль, Палестина, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Сектор Газа
В миреИзраильПалестинаВашингтон (штат)Дональд ТрампЭммануэль МакронСектор Газа
 
 
