Трамп заявил, что экономика России находится якобы в ужасном состоянии

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что экономика России сейчас якобы в "ужасном" состоянии из-за конфликта на Украине. РИА Новости, 23.09.2025

ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что экономика России сейчас якобы в "ужасном" состоянии из-за конфликта на Украине. "Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

