Трамп надеется, что Венгрия прекратит покупать российскую нефть
Трамп надеется, что Венгрия прекратит покупать российскую нефть - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп надеется, что Венгрия прекратит покупать российскую нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти и выразил уверенность, что премьер-министр Виктор Орбан может... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T20:50:00+03:00
2025-09-23T20:50:00+03:00
2025-09-23T20:56:00+03:00
ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти и выразил уверенность, что премьер-министр Виктор Орбан может согласиться на это."Ну, он мой друг. Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что если бы я это сделал, он мог бы остановиться (закупать нефть у РФ - ред.), и я думаю, что я это сделаю", - сказал Трамп.Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
Трамп надеется, что Венгрия прекратит покупать российскую нефть
Трамп: Орбан может согласиться на отказ от покупки российской нефти