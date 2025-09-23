Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется, что Венгрия прекратит покупать российскую нефть - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 23.09.2025 (обновлено: 20:56 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/tramp-2043850520.html
Трамп надеется, что Венгрия прекратит покупать российскую нефть
Трамп надеется, что Венгрия прекратит покупать российскую нефть - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп надеется, что Венгрия прекратит покупать российскую нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти и выразил уверенность, что премьер-министр Виктор Орбан может... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T20:50:00+03:00
2025-09-23T20:56:00+03:00
венгрия
дональд трамп
сша
в мире
россия
виктор орбан
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043803069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcb48a93d92719062772932538e84325.jpg
ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти и выразил уверенность, что премьер-министр Виктор Орбан может согласиться на это."Ну, он мой друг. Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что если бы я это сделал, он мог бы остановиться (закупать нефть у РФ - ред.), и я думаю, что я это сделаю", - сказал Трамп.Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043850050.html
венгрия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043803069_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_7127fd5de0e067159465e6fdb794fc29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, дональд трамп, сша, в мире, россия, виктор орбан, петер сийярто
Венгрия, Дональд Трамп, США, В мире, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто
Трамп надеется, что Венгрия прекратит покупать российскую нефть

Трамп: Орбан может согласиться на отказ от покупки российской нефти

© AP Photo / Richard DrewДональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Richard Drew
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти и выразил уверенность, что премьер-министр Виктор Орбан может согласиться на это.
"Ну, он мой друг. Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что если бы я это сделал, он мог бы остановиться (закупать нефть у РФ - ред.), и я думаю, что я это сделаю", - сказал Трамп.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, заявил Трамп
Вчера, 20:46
 
ВенгрияДональд ТрампСШАВ миреРоссияВиктор ОрбанПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала