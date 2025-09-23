Рейтинг@Mail.ru
Трамп признал, что Россия обладает большой военной мощью - РИА Новости, 23.09.2025
20:48 23.09.2025 (обновлено: 21:05 23.09.2025)
Трамп признал, что Россия обладает большой военной мощью
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке признал военную мощь России. РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке признал военную мощь России."Россия обладает большой военной мощью. Многие думали, что (конфликт - ред.) закончится быстро", — сказал во вторник американский лидер.
Трамп признал, что Россия обладает большой военной мощью

© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке признал военную мощь России.
"Россия обладает большой военной мощью. Многие думали, что (конфликт - ред.) закончится быстро", — сказал во вторник американский лидер.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп ответил на вопрос, доверяет ли Путину
