https://ria.ru/20250923/tramp-2043850301.html

Трамп признал, что Россия обладает большой военной мощью

Трамп признал, что Россия обладает большой военной мощью - РИА Новости, 23.09.2025

Трамп признал, что Россия обладает большой военной мощью

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке признал военную мощь России. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T20:48:00+03:00

2025-09-23T20:48:00+03:00

2025-09-23T21:05:00+03:00

в мире

россия

сша

нью-йорк (город)

дональд трамп

владимир зеленский

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043811626_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0bf0086424575148087bce417d03738e.jpg

ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке признал военную мощь России."Россия обладает большой военной мощью. Многие думали, что (конфликт - ред.) закончится быстро", — сказал во вторник американский лидер.

https://ria.ru/20250923/tramp-2043849641.html

россия

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон