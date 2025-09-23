https://ria.ru/20250923/tramp-2043850301.html
Трамп признал, что Россия обладает большой военной мощью
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке признал военную мощь России. РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке признал военную мощь России."Россия обладает большой военной мощью. Многие думали, что (конфликт - ред.) закончится быстро", — сказал во вторник американский лидер.
