Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, заявил Трамп
Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, заявил Трамп - РИА Новости, 23.09.2025
Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.
2025-09-23T20:46:00+03:00
2025-09-23T20:46:00+03:00
2025-09-23T20:49:00+03:00
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса."Да, считаю", - ответил Трамп на вопрос о том, должны ли страны НАТО сбивать российские самолёты, если они войдут в их воздушное пространство.
Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, заявил Трамп
Трамп: страны НАТО должны сбивать российские самолеты при нарушении границ