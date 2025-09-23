Рейтинг@Mail.ru
Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, заявил Трамп
20:46 23.09.2025 (обновлено: 20:49 23.09.2025)
Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса."Да, считаю", - ответил Трамп на вопрос о том, должны ли страны НАТО сбивать российские самолёты, если они войдут в их воздушное пространство.
2025
Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, заявил Трамп

© РИА Новости / Сергей Попов | Перейти в медиабанкДональд Трамп выступает на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.
"Да, считаю", - ответил Трамп на вопрос о том, должны ли страны НАТО сбивать российские самолёты, если они войдут в их воздушное пространство.
Трамп признал, что Россия обладает большой военной мощью
Дональд Трамп
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала