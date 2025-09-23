https://ria.ru/20250923/tramp-2043850050.html

Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, заявил Трамп

Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, заявил Трамп

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса."Да, считаю", - ответил Трамп на вопрос о том, должны ли страны НАТО сбивать российские самолёты, если они войдут в их воздушное пространство.

