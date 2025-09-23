https://ria.ru/20250923/tramp-2043849736.html

Трамп пока не готов ответить на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

23.09.2025

ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности предоставления Киеву гарантий безопасности совместно с европейскими союзниками, заявил, что это будет обсуждаться позже."Надеюсь, мы будем в том положении, чтобы говорить об этом немного позднее", - сказал он на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

