Трамп пока не готов ответить на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
Трамп пока не готов ответить на вопрос о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп пока не готов ответить на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности предоставления Киеву гарантий безопасности совместно с европейскими союзниками, заявил, что это... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T20:42:00+03:00
2025-09-23T20:42:00+03:00
2025-09-23T21:07:00+03:00
ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности предоставления Киеву гарантий безопасности совместно с европейскими союзниками, заявил, что это будет обсуждаться позже."Надеюсь, мы будем в том положении, чтобы говорить об этом немного позднее", - сказал он на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.
