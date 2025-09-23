Рейтинг@Mail.ru
Трамп пока не готов ответить на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
20:42 23.09.2025 (обновлено: 21:07 23.09.2025)
Трамп пока не готов ответить на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
в мире
украина
ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности предоставления Киеву гарантий безопасности совместно с европейскими союзниками, заявил, что это будет обсуждаться позже."Надеюсь, мы будем в том положении, чтобы говорить об этом немного позднее", - сказал он на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.
в мире, украина
В мире, Украина

Трамп пока не готов ответить на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности предоставления Киеву гарантий безопасности совместно с европейскими союзниками, заявил, что это будет обсуждаться позже.
"Надеюсь, мы будем в том положении, чтобы говорить об этом немного позднее", - сказал он на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.
