Трамп ответил на вопрос, доверяет ли Путину
Трамп ответил на вопрос, доверяет ли Путину - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп ответил на вопрос, доверяет ли Путину
Президент США Дональд Трамп обещал в течение месяца дать ответ на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T20:42:00+03:00
2025-09-23T20:42:00+03:00
2025-09-23T20:47:00+03:00
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обещал в течение месяца дать ответ на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему президенту России Владимиру Путину."Я дам вам знать примерно в течение месяца", - сказал Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке.
Трамп ответил на вопрос, доверяет ли Путину
