https://ria.ru/20250923/tramp-2043849641.html

Трамп ответил на вопрос, доверяет ли Путину

Трамп ответил на вопрос, доверяет ли Путину - РИА Новости, 23.09.2025

Трамп ответил на вопрос, доверяет ли Путину

Президент США Дональд Трамп обещал в течение месяца дать ответ на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T20:42:00+03:00

2025-09-23T20:42:00+03:00

2025-09-23T20:47:00+03:00

дональд трамп

в мире

сша

россия

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043811626_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0bf0086424575148087bce417d03738e.jpg

ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обещал в течение месяца дать ответ на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему президенту России Владимиру Путину."Я дам вам знать примерно в течение месяца", - сказал Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20250923/tramp-2043828509.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, сша, россия, владимир путин, оон