Трамп начал встречу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп проводит двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, трансляцию ведет Белый Дом. РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, трансляцию ведет Белый Дом.В начале встречи Трамп назвал ее очень важной.
