Трамп начал встречу с Зеленским
20:38 23.09.2025 (обновлено: 20:47 23.09.2025)
Трамп начал встречу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп проводит двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, трансляцию ведет Белый Дом. РИА Новости, 23.09.2025
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, трансляцию ведет Белый Дом.В начале встречи Трамп назвал ее очень важной.
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, трансляцию ведет Белый Дом.
В начале встречи Трамп назвал ее очень важной.
Трамп пока не готов ответить на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
