Трамп рассказал о реакции на его речь на ГА ООН
Трамп рассказал о реакции на его речь на ГА ООН
2025-09-23T18:49:00+03:00
2025-09-23T18:49:00+03:00
2025-09-23T18:57:00+03:00
ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его почти часовое выступление с трибуны Генассамблеи ООН восприняли очень хорошо и выразил надежду, что "каждый удосужится" его послушать."Для меня было большой честью выступить в ООН. Я считаю, что речь была воспринята очень хорошо. Она в основном была сосредоточена на энергетике и миграции. Я говорил об этом уже давно, и именно эта площадка стала лучшей для таких заявлений. Надеюсь, каждый удосужится её послушать", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Он добавил, что в ходе выступления произошли технические накладки."Телесуфлёр был сломан, а эскалатор внезапно остановился, когда мы поднимались к трибуне, но оба этих события, наверное, сделали речь ещё интереснее, чем она могла бы быть", - отметил Трамп.По словам президента, несмотря на "несколько неисправностей оборудования", выступление на Генассамблее стало для него большой честью.
сша
