Трамп десять раз упомянул Россию на Генассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, упомянул Россию десять раз и один раз президента России Владимира Путина, посчитало РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, упомянул Россию десять раз и один раз президента России Владимира Путина, посчитало РИА Новости. Выступление Трампа продлилось почти час, он упоминал украинский конфликт, призывал Европу присоединиться к американским рестрикциям против России.
