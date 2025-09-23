Рейтинг@Mail.ru
Трамп десять раз упомянул Россию на Генассамблеи ООН - РИА Новости, 23.09.2025
18:47 23.09.2025
Трамп десять раз упомянул Россию на Генассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, упомянул Россию десять раз и один раз президента России Владимира Путина, посчитало РИА Новости.
в мире
россия
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, упомянул Россию десять раз и один раз президента России Владимира Путина, посчитало РИА Новости. Выступление Трампа продлилось почти час, он упоминал украинский конфликт, призывал Европу присоединиться к американским рестрикциям против России.
россия
в мире, россия, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
© Фото : UN Photo/Loey FelipeДональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. Архивное фото
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, упомянул Россию десять раз и один раз президента России Владимира Путина, посчитало РИА Новости.
Выступление Трампа продлилось почти час, он упоминал украинский конфликт, призывал Европу присоединиться к американским рестрикциям против России.
Трамп с трибуны ГА ООН пригрозил России ввести серьезные пошлины
В миреРоссияДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
