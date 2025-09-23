https://ria.ru/20250923/tramp-2043817722.html
Трамп завершил речь на ГА ООН призывом защищать границы и традиции
Трамп завершил речь на ГА ООН призывом защищать границы и традиции
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп завершил своё первое за второй срок выступление с трибуны Генассамблеи ООН обращением к мировым лидерам с призывом защищать границы, традиции и безопасность."Давайте защитим их границы, обеспечим их безопасность, сохраним их культуру, ценности и традиции и будем бороться за их мечты и свободы. И в дружбе давайте вместе работать над тем, чтобы построить лучший, более мирный и процветающий мир", — сказал Трамп, завершая речь.Его выступление длилось почти час и касалось международных конфликтов, миграционного кризиса, роли США в мире и политики его администрации.
