Трамп выступал с трибуны ГА ООН почти час

ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступал с трибуны Генассамблеи ООН около часа, примерно в 4 раза превысив 15-минутный рекомендуемый регламент, передает корреспондент РИА НовостиВсе выступление американского президента на Генассамблее заняло порядка 57 минут. При этом речь рекомендуют ограничивать 15-ю минутами.Рядом с микрофоном на трибуне Генассамблеи расположен индикатор, который зажигается зеленым светом в начале выступления, затем загорается желтым, и после 15 минут — красным. Однако соблюдение временного регламента является добровольным, и многие лидеры выступают около получаса.

