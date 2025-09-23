Рейтинг@Mail.ru
18:09 23.09.2025
Трамп выступал с трибуны ГА ООН почти час
Трамп выступал с трибуны ГА ООН почти час
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступал с трибуны Генассамблеи ООН около часа, примерно в 4 раза превысив 15-минутный рекомендуемый регламент, передает корреспондент РИА НовостиВсе выступление американского президента на Генассамблее заняло порядка 57 минут. При этом речь рекомендуют ограничивать 15-ю минутами.Рядом с микрофоном на трибуне Генассамблеи расположен индикатор, который зажигается зеленым светом в начале выступления, затем загорается желтым, и после 15 минут — красным. Однако соблюдение временного регламента является добровольным, и многие лидеры выступают около получаса.
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступал с трибуны Генассамблеи ООН около часа, примерно в 4 раза превысив 15-минутный рекомендуемый регламент, передает корреспондент РИА Новости
Все выступление американского президента на Генассамблее заняло порядка 57 минут. При этом речь рекомендуют ограничивать 15-ю минутами.
Рядом с микрофоном на трибуне Генассамблеи расположен индикатор, который зажигается зеленым светом в начале выступления, затем загорается желтым, и после 15 минут — красным. Однако соблюдение временного регламента является добровольным, и многие лидеры выступают около получаса.
Трамп завершил речь на ГА ООН призывом защищать границы и традиции
ООН Генеральная Ассамблея ООН В мире США Дональд Трамп
 
 
