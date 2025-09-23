https://ria.ru/20250923/tramp-2043817299.html
Трамп выступал с трибуны ГА ООН почти час
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступал с трибуны Генассамблеи ООН около часа, примерно в 4 раза превысив 15-минутный рекомендуемый регламент, передает корреспондент РИА НовостиВсе выступление американского президента на Генассамблее заняло порядка 57 минут. При этом речь рекомендуют ограничивать 15-ю минутами.Рядом с микрофоном на трибуне Генассамблеи расположен индикатор, который зажигается зеленым светом в начале выступления, затем загорается желтым, и после 15 минут — красным. Однако соблюдение временного регламента является добровольным, и многие лидеры выступают около получаса.
