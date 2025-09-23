https://ria.ru/20250923/tramp-2043815295.html

США применяют пошлины для защиты суверенитета, заявил Трамп

США применяют пошлины для защиты суверенитета, заявил Трамп - РИА Новости, 23.09.2025

США применяют пошлины для защиты суверенитета, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты используют пошлины для защиты суверенитета страны и безопасности во... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T18:04:00+03:00

2025-09-23T18:04:00+03:00

2025-09-23T18:13:00+03:00

дональд трамп

оон

генеральная ассамблея оон

сша

в мире

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043798490_0:187:3064:1911_1920x0_80_0_0_e81c8817f81f85ef6e5be069647c5c03.jpg

ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты используют пошлины для защиты суверенитета страны и безопасности во всем мире, обвинив другие государства в том, что они воспользовались слабостью предыдущей американской администрации Джо Байдена."Мы также используем пошлины для защиты нашего суверенитета и безопасности во всем мире, в том числе против стран, которые десятилетиями пользовались слабостью бывших администраций США, включая самую коррумпированную и некомпетентную администрацию в истории: администрацию сонного Джо Байдена", - сказал Трамп с трибуны ООН.

https://ria.ru/20250923/oon-2043807002.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон, сша, в мире, джо байден