https://ria.ru/20250923/tramp-2043815295.html
США применяют пошлины для защиты суверенитета, заявил Трамп
США применяют пошлины для защиты суверенитета, заявил Трамп - РИА Новости, 23.09.2025
США применяют пошлины для защиты суверенитета, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты используют пошлины для защиты суверенитета страны и безопасности во... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:04:00+03:00
2025-09-23T18:04:00+03:00
2025-09-23T18:13:00+03:00
дональд трамп
оон
генеральная ассамблея оон
сша
в мире
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043798490_0:187:3064:1911_1920x0_80_0_0_e81c8817f81f85ef6e5be069647c5c03.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты используют пошлины для защиты суверенитета страны и безопасности во всем мире, обвинив другие государства в том, что они воспользовались слабостью предыдущей американской администрации Джо Байдена."Мы также используем пошлины для защиты нашего суверенитета и безопасности во всем мире, в том числе против стран, которые десятилетиями пользовались слабостью бывших администраций США, включая самую коррумпированную и некомпетентную администрацию в истории: администрацию сонного Джо Байдена", - сказал Трамп с трибуны ООН.
https://ria.ru/20250923/oon-2043807002.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043798490_235:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_e80b2cd1a4e1ff818f8e2a75e5fa92db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон, сша, в мире, джо байден
Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, США, В мире, Джо Байден
США применяют пошлины для защиты суверенитета, заявил Трамп
Трамп обвинил страны в использовании слабости администрации Байдена