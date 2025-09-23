Рейтинг@Mail.ru
США применяют пошлины для защиты суверенитета, заявил Трамп
18:04 23.09.2025 (обновлено: 18:13 23.09.2025)
США применяют пошлины для защиты суверенитета, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты используют пошлины для защиты суверенитета страны и безопасности во... РИА Новости, 23.09.2025
дональд трамп
оон
генеральная ассамблея оон
сша
в мире
джо байден
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты используют пошлины для защиты суверенитета страны и безопасности во всем мире, обвинив другие государства в том, что они воспользовались слабостью предыдущей американской администрации Джо Байдена."Мы также используем пошлины для защиты нашего суверенитета и безопасности во всем мире, в том числе против стран, которые десятилетиями пользовались слабостью бывших администраций США, включая самую коррумпированную и некомпетентную администрацию в истории: администрацию сонного Джо Байдена", - сказал Трамп с трибуны ООН.
сша
дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон, сша, в мире, джо байден
Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, США, В мире, Джо Байден
© AP Photo / Angelina KatsanisДональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
© AP Photo / Angelina Katsanis
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты используют пошлины для защиты суверенитета страны и безопасности во всем мире, обвинив другие государства в том, что они воспользовались слабостью предыдущей американской администрации Джо Байдена.
"Мы также используем пошлины для защиты нашего суверенитета и безопасности во всем мире, в том числе против стран, которые десятилетиями пользовались слабостью бывших администраций США, включая самую коррумпированную и некомпетентную администрацию в истории: администрацию сонного Джо Байдена", - сказал Трамп с трибуны ООН.
Трамп обвинил ООН в расточительстве
17:44
 
Дональд ТрампООНГенеральная Ассамблея ООНСШАВ миреДжо Байден
 
 
