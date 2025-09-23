Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что договорился встретиться с президентом Бразилии - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 23.09.2025 (обновлено: 18:08 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/tramp-2043814787.html
Трамп заявил, что договорился встретиться с президентом Бразилии
Трамп заявил, что договорился встретиться с президентом Бразилии - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп заявил, что договорился встретиться с президентом Бразилии
Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что договорился встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:02:00+03:00
2025-09-23T18:08:00+03:00
дональд трамп
бразилия
сша
в мире
луис инасиу лула да силва
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043798468_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fa565fbf3c074f18ff8f33551932407.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что договорился встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на следующей неделе."Я увидел его, он увидел меня, и мы обнялись. А потом я говорю: "Ты можешь поверить, что я буду говорить это всего через две минуты?". Мы договорились встретиться на следующей неделе", - сообщил Трамп с трибуны ГА ООН.
https://ria.ru/20250914/tramp-2041871068.html
бразилия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043798468_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_a9f24639e5f7d0d4164def096f26208e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, бразилия, сша, в мире, луис инасиу лула да силва, оон
Дональд Трамп, Бразилия, США, В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН
Трамп заявил, что договорился встретиться с президентом Бразилии

Трамп заявил, что встретится с Лулой да Силвой на следующей неделе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что договорился встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на следующей неделе.
"Я увидел его, он увидел меня, и мы обнялись. А потом я говорю: "Ты можешь поверить, что я буду говорить это всего через две минуты?". Мы договорились встретиться на следующей неделе", - сообщил Трамп с трибуны ГА ООН.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Президент Бразилии написал открытое эссе для начала диалога с Трампом
14 сентября, 17:14
 
Дональд ТрампБразилияСШАВ миреЛуис Инасиу Лула да СилваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала