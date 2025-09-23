https://ria.ru/20250923/tramp-2043814787.html
Трамп заявил, что договорился встретиться с президентом Бразилии
Трамп заявил, что договорился встретиться с президентом Бразилии - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп заявил, что договорился встретиться с президентом Бразилии
Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что договорился встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на... РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что договорился встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на следующей неделе."Я увидел его, он увидел меня, и мы обнялись. А потом я говорю: "Ты можешь поверить, что я буду говорить это всего через две минуты?". Мы договорились встретиться на следующей неделе", - сообщил Трамп с трибуны ГА ООН.
