США готовы обеспечить энергоресурсами любую страну, заявил Трамп
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что США готовы продавать энергоресурсы по всему миру на условиях честности и взаимности."Мы с гордостью экспортируем энергоресурсы по всему миру. Сейчас США являются крупнейшим экспортером. Мы хотим торговать и вести активную коммерческую деятельность со всеми странам. Мы хотим помогать странам и будем помогать им, но на условиях честности и взаимности", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
