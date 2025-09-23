https://ria.ru/20250923/tramp-2043814191.html

Трамп назвал главные проблемы, которые разрушают Европу

Трамп назвал главные проблемы, которые разрушают Европу - РИА Новости, 23.09.2025

Трамп назвал главные проблемы, которые разрушают Европу

Проблемы с миграцией и энергоресурсами - это "двуглавый" монстр, который разрушает Европу, это должно прекратиться, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T18:01:00+03:00

2025-09-23T18:01:00+03:00

2025-09-23T18:09:00+03:00

европа

в мире

сша

дональд трамп

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043798446_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a682df34317e3e52af26768fa498109.jpg

ООН, 23 сен - РИА Новости. Проблемы с миграцией и энергоресурсами - это "двуглавый" монстр, который разрушает Европу, это должно прекратиться, заявил президент США Дональд Трамп."Я беспокоюсь о Европе, я люблю Европу, я люблю европейский народ и мне больно, как Европу уничтожают вопросы энергетики и миграции, этот монстр о двух головах уничтожает все на своем пути, мы не можем позволить этому происходить", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.

https://ria.ru/20250923/tramp-2043804732.html

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, в мире, сша, дональд трамп, оон