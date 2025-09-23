Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал главные проблемы, которые разрушают Европу
18:01 23.09.2025
Трамп назвал главные проблемы, которые разрушают Европу
Проблемы с миграцией и энергоресурсами - это "двуглавый" монстр, который разрушает Европу, это должно прекратиться, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен - РИА Новости. Проблемы с миграцией и энергоресурсами - это "двуглавый" монстр, который разрушает Европу, это должно прекратиться, заявил президент США Дональд Трамп."Я беспокоюсь о Европе, я люблю Европу, я люблю европейский народ и мне больно, как Европу уничтожают вопросы энергетики и миграции, этот монстр о двух головах уничтожает все на своем пути, мы не можем позволить этому происходить", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
европа, в мире, сша, дональд трамп, оон
Европа, В мире, США, Дональд Трамп, ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
ООН, 23 сен - РИА Новости. Проблемы с миграцией и энергоресурсами - это "двуглавый" монстр, который разрушает Европу, это должно прекратиться, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я беспокоюсь о Европе, я люблю Европу, я люблю европейский народ и мне больно, как Европу уничтожают вопросы энергетики и миграции, этот монстр о двух головах уничтожает все на своем пути, мы не можем позволить этому происходить", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
Трамп назвал Китай и Индию спонсорами украинского конфликта
17:36
