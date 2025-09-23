Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал утверждение об изменении климата величайшей ложью
17:54 23.09.2025 (обновлено: 17:58 23.09.2025)
Трамп назвал утверждение об изменении климата величайшей ложью
Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен. РИА Новости, 23.09.2025
дональд трамп
оон
генеральная ассамблея оон
сша
в мире
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен."Раньше говорили о глобальном похолодании... Теперь говорят, что глобальное потепление погубит мир. Потом снова стало холоднее, и это явление стали называть изменением климата... Это величайшая ложь всех времен... Все эти прогнозы, сделанные ООН и многими другими, часто по злонамеренным причинам, оказались неверными", - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон, сша, в мире
Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, США, В мире
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен.
"Раньше говорили о глобальном похолодании... Теперь говорят, что глобальное потепление погубит мир. Потом снова стало холоднее, и это явление стали называть изменением климата... Это величайшая ложь всех времен... Все эти прогнозы, сделанные ООН и многими другими, часто по злонамеренным причинам, оказались неверными", - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
США возглавят усилия по контролю за биологическим оружием, заявил Трамп
17:39
 
Дональд Трамп ООН Генеральная Ассамблея ООН США В мире
 
 
