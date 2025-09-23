https://ria.ru/20250923/tramp-2043810469.html
Трамп назвал утверждение об изменении климата величайшей ложью
Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен. РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен."Раньше говорили о глобальном похолодании... Теперь говорят, что глобальное потепление погубит мир. Потом снова стало холоднее, и это явление стали называть изменением климата... Это величайшая ложь всех времен... Все эти прогнозы, сделанные ООН и многими другими, часто по злонамеренным причинам, оказались неверными", - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
