Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал разработку биологического оружия невероятно опасной - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 23.09.2025 (обновлено: 18:41 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/tramp-2043805742.html
Трамп назвал разработку биологического оружия невероятно опасной
Трамп назвал разработку биологического оружия невероятно опасной - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп назвал разработку биологического оружия невероятно опасной
Мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны", заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T17:39:00+03:00
2025-09-23T18:41:00+03:00
в мире
оон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043807985_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b93650bd5d7648b1bb5eb4fb421f8fd.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны", заявил президент США Дональд Трамп."Нужно снимать угрозы применения опасного оружия. Я призываю все страны присоединиться к нам в отказе от разработки биологического оружия раз и навсегда. Биологическое оружие, ядерное оружие, все это ужасно и чудовищно... Несколько лет назад безрассудные эксперименты привели к тому, что произошла глобальная пандемия, но, несмотря на эту катастрофу, многие страны продолжают рискованные исследования биооружия... Это невероятно опасно", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043805973.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп о контроле за биологическим оружием
США возглавят международные усилия по контролю за биологическим оружием, новая система верификации будет основана на базе ИИ, заявил Трамп.
2025-09-23T17:39
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043807985_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c76cc4ac16f8c01f6940c5eeab97f669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, дональд трамп
В мире, ООН, Дональд Трамп
Трамп назвал разработку биологического оружия невероятно опасной

Трамп на ГА ООН призвал полностью отказаться от разработки биологического оружия

Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен - РИА Новости. Мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны", заявил президент США Дональд Трамп.
"Нужно снимать угрозы применения опасного оружия. Я призываю все страны присоединиться к нам в отказе от разработки биологического оружия раз и навсегда. Биологическое оружие, ядерное оружие, все это ужасно и чудовищно... Несколько лет назад безрассудные эксперименты привели к тому, что произошла глобальная пандемия, но, несмотря на эту катастрофу, многие страны продолжают рискованные исследования биооружия... Это невероятно опасно", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
США возглавят усилия по контролю за биологическим оружием, заявил Трамп
17:39
 
В миреООНДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала