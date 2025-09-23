https://ria.ru/20250923/tramp-2043805742.html
Трамп назвал разработку биологического оружия невероятно опасной
Трамп назвал разработку биологического оружия невероятно опасной - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп назвал разработку биологического оружия невероятно опасной
Мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны", заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен - РИА Новости. Мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны", заявил президент США Дональд Трамп."Нужно снимать угрозы применения опасного оружия. Я призываю все страны присоединиться к нам в отказе от разработки биологического оружия раз и навсегда. Биологическое оружие, ядерное оружие, все это ужасно и чудовищно... Несколько лет назад безрассудные эксперименты привели к тому, что произошла глобальная пандемия, но, несмотря на эту катастрофу, многие страны продолжают рискованные исследования биооружия... Это невероятно опасно", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
Трамп назвал разработку биологического оружия невероятно опасной
Трамп на ГА ООН призвал полностью отказаться от разработки биологического оружия