Трамп заявил, что применение ядерного оружия уничтожит мир - РИА Новости, 23.09.2025

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что угроза применения ядерного оружия рискует уничтожить весь мир - и не будет... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T17:36:00+03:00

2025-09-23T17:36:00+03:00

2025-09-23T17:49:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

оон

ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что угроза применения ядерного оружия рискует уничтожить весь мир - и не будет "никакой Организации Объединенных Наций"."Биологическое оружие ужасно, а ядерное... Хотите, чтобы разработка ядерного оружия была прекращена?.. Его просто нельзя использовать. Миру буквально может прийти конец, не будет Организации Объединенных Наций, и о ней не будет и речи", - сказал президент США.

сша

в мире, сша, дональд трамп, оон