Трамп заявил, что применение ядерного оружия уничтожит мир
Трамп заявил, что применение ядерного оружия уничтожит мир
2025-09-23T17:36:00+03:00
2025-09-23T17:36:00+03:00
2025-09-23T17:49:00+03:00
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что угроза применения ядерного оружия рискует уничтожить весь мир - и не будет "никакой Организации Объединенных Наций"."Биологическое оружие ужасно, а ядерное... Хотите, чтобы разработка ядерного оружия была прекращена?.. Его просто нельзя использовать. Миру буквально может прийти конец, не будет Организации Объединенных Наций, и о ней не будет и речи", - сказал президент США.
