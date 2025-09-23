Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Китай и Индию спонсорами украинского конфликта
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 23.09.2025
Трамп назвал Китай и Индию спонсорами украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН назвал Китай и Индию "основными спонсорами" украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с...
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН назвал Китай и Индию "основными спонсорами" украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с РФ."Китай и Индия являются основными спонсорами продолжающейся войны, продолжая закупать российскую нефть", – сказал он с трибуны Генассамблеи.Ранее Минфин США призвал страны Европейского союза и участников "Большой семёрки" ввести существенные пошлины против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить закупки российской нефти до окончания конфликта на Украине. МИД КНР назвал этот призыв примером запугивания и экономического принужденияМежду тем президент РФ Владимир Путин ранее отмечал стремление Китая, Индии и всех стран БРИКС к тому, чтобы ситуация на Украине была урегулирована.Ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявлял, что Китай последовательно придерживается справедливой и объективной позиции по украинскому кризису, и не является ни зачинщиком этого кризиса, ни его участником.В свою очередь премьер Индии Нарендра Моди заявлял о твердой и последовательной позиции в отношении мирного урегулирования конфликта и поддержки усилий, направленных на скорейшее восстановление мира.
Китай, Россия, ООН, Специальная военная операция на Украине, Индия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Нарендра Моди, Генеральная Ассамблея ООН, БРИКС
Трамп назвал Китай и Индию спонсорами украинского конфликта

Трамп с трибуны ООН назвал КНР и Индию основными спонсорами конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Richard Drew
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН назвал Китай и Индию "основными спонсорами" украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с РФ.
"Китай и Индия являются основными спонсорами продолжающейся войны, продолжая закупать российскую нефть", – сказал он с трибуны Генассамблеи.
Ранее Минфин США призвал страны Европейского союза и участников "Большой семёрки" ввести существенные пошлины против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить закупки российской нефти до окончания конфликта на Украине. МИД КНР назвал этот призыв примером запугивания и экономического принуждения
Между тем президент РФ Владимир Путин ранее отмечал стремление Китая, Индии и всех стран БРИКС к тому, чтобы ситуация на Украине была урегулирована.
Ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявлял, что Китай последовательно придерживается справедливой и объективной позиции по украинскому кризису, и не является ни зачинщиком этого кризиса, ни его участником.
В свою очередь премьер Индии Нарендра Моди заявлял о твердой и последовательной позиции в отношении мирного урегулирования конфликта и поддержки усилий, направленных на скорейшее восстановление мира.
Фон дер Ляйен ответила на призыв Трампа ввести пошлины против Индии и КНР
21 сентября, 11:50
Специальная военная операция на Украине, Китай, Россия, ООН, Индия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Нарендра Моди, Генеральная Ассамблея ООН, БРИКС
 
 
