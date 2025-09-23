https://ria.ru/20250923/tramp-2043804732.html
Трамп назвал Китай и Индию спонсорами украинского конфликта
Трамп назвал Китай и Индию спонсорами украинского конфликта - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп назвал Китай и Индию спонсорами украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН назвал Китай и Индию "основными спонсорами" украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T17:36:00+03:00
2025-09-23T17:36:00+03:00
2025-09-23T17:55:00+03:00
китай
россия
оон
специальная военная операция на украине
индия
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043803069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcb48a93d92719062772932538e84325.jpg
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН назвал Китай и Индию "основными спонсорами" украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с РФ."Китай и Индия являются основными спонсорами продолжающейся войны, продолжая закупать российскую нефть", – сказал он с трибуны Генассамблеи.Ранее Минфин США призвал страны Европейского союза и участников "Большой семёрки" ввести существенные пошлины против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить закупки российской нефти до окончания конфликта на Украине. МИД КНР назвал этот призыв примером запугивания и экономического принужденияМежду тем президент РФ Владимир Путин ранее отмечал стремление Китая, Индии и всех стран БРИКС к тому, чтобы ситуация на Украине была урегулирована.Ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявлял, что Китай последовательно придерживается справедливой и объективной позиции по украинскому кризису, и не является ни зачинщиком этого кризиса, ни его участником.В свою очередь премьер Индии Нарендра Моди заявлял о твердой и последовательной позиции в отношении мирного урегулирования конфликта и поддержки усилий, направленных на скорейшее восстановление мира.
https://ria.ru/20250921/es-2043317956.html
китай
россия
индия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043803069_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_7127fd5de0e067159465e6fdb794fc29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, оон, индия, сша, дональд трамп, владимир путин, нарендра моди, генеральная ассамблея оон, брикс
Китай, Россия, ООН, Специальная военная операция на Украине, Индия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Нарендра Моди, Генеральная Ассамблея ООН, БРИКС
Трамп назвал Китай и Индию спонсорами украинского конфликта
Трамп с трибуны ООН назвал КНР и Индию основными спонсорами конфликта на Украине