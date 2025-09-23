https://ria.ru/20250923/tramp-2043804732.html

Трамп назвал Китай и Индию спонсорами украинского конфликта

ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН назвал Китай и Индию "основными спонсорами" украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с РФ."Китай и Индия являются основными спонсорами продолжающейся войны, продолжая закупать российскую нефть", – сказал он с трибуны Генассамблеи.Ранее Минфин США призвал страны Европейского союза и участников "Большой семёрки" ввести существенные пошлины против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить закупки российской нефти до окончания конфликта на Украине. МИД КНР назвал этот призыв примером запугивания и экономического принужденияМежду тем президент РФ Владимир Путин ранее отмечал стремление Китая, Индии и всех стран БРИКС к тому, чтобы ситуация на Украине была урегулирована.Ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявлял, что Китай последовательно придерживается справедливой и объективной позиции по украинскому кризису, и не является ни зачинщиком этого кризиса, ни его участником.В свою очередь премьер Индии Нарендра Моди заявлял о твердой и последовательной позиции в отношении мирного урегулирования конфликта и поддержки усилий, направленных на скорейшее восстановление мира.

