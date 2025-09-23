https://ria.ru/20250923/tramp-2043804246.html
Трамп потребовал, чтобы Европа присоединилась к санкциям США против России
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН потребовал, чтобы Европа присоединилась к антироссийским санкциям США."В случае, если Россия не готова заключить соглашение о прекращении войны, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень жесткие пошлины, которые, я полагаю, очень быстро положат конец кровопролитию. Но для того, чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны... должны присоединиться к нам и принять точно такие же меры... ", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
