Трамп потребовал, чтобы Европа присоединилась к санкциям США против России - РИА Новости, 23.09.2025
17:35 23.09.2025 (обновлено: 17:44 23.09.2025)
Трамп потребовал, чтобы Европа присоединилась к санкциям США против России
Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН потребовал, чтобы Европа присоединилась к антироссийским санкциям США.
в мире
россия
европа
сша
оон
евросоюз
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН потребовал, чтобы Европа присоединилась к антироссийским санкциям США."В случае, если Россия не готова заключить соглашение о прекращении войны, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень жесткие пошлины, которые, я полагаю, очень быстро положат конец кровопролитию. Но для того, чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны... должны присоединиться к нам и принять точно такие же меры... ", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
в мире, россия, европа, сша, оон, евросоюз
В мире, Россия, Европа, США, ООН, Евросоюз
Трамп потребовал, чтобы Европа присоединилась к санкциям США против России

Трамп на ГА ООН призвал Европу присоединиться к антироссийским санкциям США

Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН потребовал, чтобы Европа присоединилась к антироссийским санкциям США.
"В случае, если Россия не готова заключить соглашение о прекращении войны, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень жесткие пошлины, которые, я полагаю, очень быстро положат конец кровопролитию. Но для того, чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны... должны присоединиться к нам и принять точно такие же меры... ", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
Трамп с трибуны ГА ООН пригрозил России ввести серьезные пошлины
17:33
17:33
 
В миреРоссияЕвропаСШАООНЕвросоюз
 
 
