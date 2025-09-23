https://ria.ru/20250923/tramp-2043804115.html
Трамп обсудит с лидерами ЕС сокращение импорта российских энергоносителей
Трамп обсудит с лидерами ЕС сокращение импорта российских энергоносителей - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп обсудит с лидерами ЕС сокращение импорта российских энергоносителей
Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник обсудит с европейскими лидерами свои призывы сократить импорт российских энергоносителей. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T17:35:00+03:00
2025-09-23T17:35:00+03:00
2025-09-23T17:43:00+03:00
дональд трамп
сша
россия
евросоюз
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043798468_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fa565fbf3c074f18ff8f33551932407.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник обсудит с европейскими лидерами свои призывы сократить импорт российских энергоносителей."Им необходимо немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России. В противном случае мы все теряем кучу времени, поэтому я готов обсудить это. Мы обсудим это сегодня со всеми европейскими странами, собравшимися здесь", - заявил Трамп в своей речи на Генассамблее ООН.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043804732.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043798468_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_a9f24639e5f7d0d4164def096f26208e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, россия, евросоюз, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Дональд Трамп, США, Россия, Евросоюз, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Трамп обсудит с лидерами ЕС сокращение импорта российских энергоносителей
Трамп во вторник обсудит с лидерами ЕС сокращение импорта энергоносителей РФ