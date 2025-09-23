https://ria.ru/20250923/tramp-2043803549.html
"Позор". Трамп раскритиковал Европу за закупки российских энергоносителей
Президент США Дональд Трамп за трибуной ГА ООН назвал позорным то, что Европа продолжает закупать российские энергоносители. РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за трибуной ГА ООН назвал позорным то, что Европа продолжает закупать российские энергоносители."Европейцы должны активизироваться. Они не могут поступать так, как поступают сейчас. Они покупают нефть и газ у России, в то время как воюют с ней. Это позор", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
