"Позор". Трамп раскритиковал Европу за закупки российских энергоносителей
17:34 23.09.2025 (обновлено: 17:44 23.09.2025)
"Позор". Трамп раскритиковал Европу за закупки российских энергоносителей
"Позор". Трамп раскритиковал Европу за закупки российских энергоносителей
Президент США Дональд Трамп за трибуной ГА ООН назвал позорным то, что Европа продолжает закупать российские энергоносители. РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за трибуной ГА ООН назвал позорным то, что Европа продолжает закупать российские энергоносители."Европейцы должны активизироваться. Они не могут поступать так, как поступают сейчас. Они покупают нефть и газ у России, в то время как воюют с ней. Это позор", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
"Позор". Трамп раскритиковал Европу за закупки российских энергоносителей

Трамп: Европа не может вести борьбу с РФ и закупать ее энергоносители

© AP Photo / Angelina KatsanisПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
© AP Photo / Angelina Katsanis
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за трибуной ГА ООН назвал позорным то, что Европа продолжает закупать российские энергоносители.
"Европейцы должны активизироваться. Они не могут поступать так, как поступают сейчас. Они покупают нефть и газ у России, в то время как воюют с ней. Это позор", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
Трамп с трибуны ГА ООН пригрозил России ввести серьезные пошлины
