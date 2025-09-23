Трамп с трибуны ГА ООН пригрозил России ввести серьезные пошлины

Рейтинг@Mail.ru
17:33 23.09.2025 (обновлено: 17:41 23.09.2025)
ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Вашингтон готов ввести против России "серьёзные пошлины", если она не согласится на прекращение конфликта."Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении конфликта, то Соединённые Штаты полностью готовы ввести очень сильный раунд серьезных пошлин", - сказал Трамп с трибуны ГА ООН.
в мире, россия, сша, украина, оон
В мире, Россия, США, Украина, ООН
© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Вашингтон готов ввести против России "серьёзные пошлины", если она не согласится на прекращение конфликта.
"Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении конфликта, то Соединённые Штаты полностью готовы ввести очень сильный раунд серьезных пошлин", - сказал Трамп с трибуны ГА ООН.
Трамп назвал Китай и Индию спонсорами украинского конфликта
17:36
 
В миреРоссияСШАУкраинаООН
 
 
