Трамп с трибуны ГА ООН пригрозил России ввести серьезные пошлины
2025-09-23T17:33:00+03:00
ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Вашингтон готов ввести против России "серьёзные пошлины", если она не согласится на прекращение конфликта."Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении конфликта, то Соединённые Штаты полностью готовы ввести очень сильный раунд серьезных пошлин", - сказал Трамп с трибуны ГА ООН.
