Трамп заявил, что неустанно работает над прекращением конфликта на Украине
2025-09-23T17:32:00+03:00
2025-09-23T17:32:00+03:00
2025-09-23T18:17:00+03:00
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что неустанно работает над прекращением украинского конфликта, а также отметил хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным."Я также неустанно работаю над прекращением гибели людей на Украине. Я думал, что (этот конфликт - ред.), станет одним из тех семи, которые я остановил. Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими", - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
