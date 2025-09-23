https://ria.ru/20250923/tramp-2043802965.html

Трамп заявил, что неустанно работает над прекращением конфликта на Украине

ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что неустанно работает над прекращением украинского конфликта, а также отметил хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным."Я также неустанно работаю над прекращением гибели людей на Украине. Я думал, что (этот конфликт - ред.), станет одним из тех семи, которые я остановил. Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими", - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.

