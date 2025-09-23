Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что неустанно работает над прекращением конфликта на Украине - РИА Новости, 23.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 23.09.2025 (обновлено: 18:17 23.09.2025)
Трамп заявил, что неустанно работает над прекращением конфликта на Украине
Трамп заявил, что неустанно работает над прекращением конфликта на Украине - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп заявил, что неустанно работает над прекращением конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что неустанно работает над прекращением украинского конфликта, а также отметил хорошие отношения с... РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что неустанно работает над прекращением украинского конфликта, а также отметил хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным."Я также неустанно работаю над прекращением гибели людей на Украине. Я думал, что (этот конфликт - ред.), станет одним из тех семи, которые я остановил. Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими", - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
Трамп заявил, что неустанно работает над прекращением конфликта на Украине

Трамп рассказал о работе над миром на Украине и хороших отношениях с Путиным

Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. 23 сентября 2025
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. 23 сентября 2025
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. 23 сентября 2025
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что неустанно работает над прекращением украинского конфликта, а также отметил хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я также неустанно работаю над прекращением гибели людей на Украине. Я думал, что (этот конфликт - ред.), станет одним из тех семи, которые я остановил. Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими", - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
"Все запороли": на Западе оценили новое заявление Трампа по Украине
20 сентября, 06:22
 
