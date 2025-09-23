https://ria.ru/20250923/tramp-2043802742.html
Трамп обвинил страны НАТО в закупках российских энергоносителей
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН обвинил НАТО в закупке российских энергоносителей."Даже страны НАТО не прекратили закупки российских энергоресурсов, мне это очень не нравится на самом деле", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
