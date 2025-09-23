Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал вещи, которые получил от ООН
17:27 23.09.2025 (обновлено: 17:51 23.09.2025)
Трамп назвал вещи, которые получил от ООН
Трамп назвал вещи, которые получил от ООН - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп назвал вещи, которые получил от ООН
Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН рассказал, что получил от Всемирной организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор. РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН рассказал, что получил от Всемирной организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор.Трамп рассказал об истории с эскалатором в организации: он "шел вверх и остановился прямо посередине"."Первая леди, если бы она не была в такой превосходной форме, она бы упала", – подчеркнул он."Ну, а сейчас телесуфлер не сработал в начале. Вот эти две вещи я получил от ООН: неработающий эскалатор, неработающий телесуфлер. Спасибо большое за это", – сказал президент США.Телесуфлер позднее починили.
2025
Трамп о том, что он получил от ООН
Трамп назвал вещи, которые получил от ООН

Трамп заявил, что получил от ООН неработающие эскалатор и телесуфлер

ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН рассказал, что получил от Всемирной организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор.
Трамп рассказал об истории с эскалатором в организации: он "шел вверх и остановился прямо посередине".
"Первая леди, если бы она не была в такой превосходной форме, она бы упала", – подчеркнул он.
«
"Ну, а сейчас телесуфлер не сработал в начале. Вот эти две вещи я получил от ООН: неработающий эскалатор, неработающий телесуфлер. Спасибо большое за это", – сказал президент США.
Телесуфлер позднее починили.
Я не слышу президента: микрофон Эрдогана отключился во время речи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Во время речи Эрдогана в ООН отключился микрофон
