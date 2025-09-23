https://ria.ru/20250923/tramp-2043801732.html

Трамп назвал вещи, которые получил от ООН

Трамп назвал вещи, которые получил от ООН

Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН рассказал, что получил от Всемирной организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор. РИА Новости, 23.09.2025

ООН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН рассказал, что получил от Всемирной организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор.Трамп рассказал об истории с эскалатором в организации: он "шел вверх и остановился прямо посередине"."Первая леди, если бы она не была в такой превосходной форме, она бы упала", – подчеркнул он."Ну, а сейчас телесуфлер не сработал в начале. Вот эти две вещи я получил от ООН: неработающий эскалатор, неработающий телесуфлер. Спасибо большое за это", – сказал президент США.Телесуфлер позднее починили.

Ольга Фомченкова

