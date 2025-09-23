https://ria.ru/20250923/tramp-2043801197.html
Трамп заявил, что готов протянуть руку тем, кто присоединится к США
Трамп заявил, что готов протянуть руку тем, кто присоединится к США - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп заявил, что готов протянуть руку тем, кто присоединится к США
Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что прибыл в ООН с целью протянуть "руку американского лидерства" тем странам,... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T17:27:00+03:00
2025-09-23T17:27:00+03:00
2025-09-23T17:32:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043796175_93:0:2971:1619_1920x0_80_0_0_2a9c2d27d1f1a1f1a9e863f26680dd14.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что прибыл в ООН с целью протянуть "руку американского лидерства" тем странам, которые готовы присоединиться к США в построении более безопасного мира."Я прибыл сюда сегодня, чтобы протянуть руку американского лидерства и дружбы любой стране на этой ассамблее, которая готова присоединиться к нам в построении более безопасного и процветающего мира. И этот мир станет гораздо счастливее", - сказал он с трибуны ГА ООН.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043800834.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043796175_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_9dc0952948b13017ff6c7625935ff89d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, оон
В мире, США, Дональд Трамп, ООН
Трамп заявил, что готов протянуть руку тем, кто присоединится к США
Трамп заявил, что готов протянуть руку тем, кто согласен строить безопасный мир