Трамп заявил, что готов протянуть руку тем, кто присоединится к США

2025-09-23T17:27:00+03:00

ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что прибыл в ООН с целью протянуть "руку американского лидерства" тем странам, которые готовы присоединиться к США в построении более безопасного мира."Я прибыл сюда сегодня, чтобы протянуть руку американского лидерства и дружбы любой стране на этой ассамблее, которая готова присоединиться к нам в построении более безопасного и процветающего мира. И этот мир станет гораздо счастливее", - сказал он с трибуны ГА ООН.

