Трамп заявил, что ООН не поддерживает его миротворческие усилия - РИА Новости, 23.09.2025
17:25 23.09.2025 (обновлено: 17:36 23.09.2025)
Трамп заявил, что ООН не поддерживает его миротворческие усилия
дональд трамп
сша
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что всемирная организация не поддерживает его миротворческие усилия и задался вопросом о смысле этой структуры."Я был слишком занят работой по спасению миллионов жизней и прекращению войн. Но позже я понял, что ООН нам не помогает... Если это так, то в чем же смысл ООН?" - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
сша
дональд трамп, сша, в мире, оон, генеральная ассамблея оон
Дональд Трамп, США, В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
© AP Photo / Richard Drew
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что всемирная организация не поддерживает его миротворческие усилия и задался вопросом о смысле этой структуры.
"Я был слишком занят работой по спасению миллионов жизней и прекращению войн. Но позже я понял, что ООН нам не помогает... Если это так, то в чем же смысл ООН?" - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
Трамп о том, что он получил от ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп назвал вещи, которые получил от ООН
