Трамп заявил, что ООН не поддерживает его миротворческие усилия
Трамп заявил, что ООН не поддерживает его миротворческие усилия
2025-09-23T17:25:00+03:00
2025-09-23T17:25:00+03:00
2025-09-23T17:36:00+03:00
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что всемирная организация не поддерживает его миротворческие усилия и задался вопросом о смысле этой структуры."Я был слишком занят работой по спасению миллионов жизней и прекращению войн. Но позже я понял, что ООН нам не помогает... Если это так, то в чем же смысл ООН?" - заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
