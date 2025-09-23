https://ria.ru/20250923/tramp-2043800599.html

В Британии опасаются признания Трампом израильских поселений, пишут СМИ

В Британии опасаются признания Трампом израильских поселений, пишут СМИ

Британские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп признает контроль Израиля над частями Западного берега реки Иордан на Генеральной ассамблее ООН, РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Британские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп признает контроль Израиля над частями Западного берега реки Иордан на Генеральной ассамблее ООН, сообщила газета Guardian. "Источники (британского - ред.) правительства считают, что президент США рассматривает официальное признание израильских поселений там (на Западном берегу реки Иордан - ред.), что будет представлять серьезный удар по перспективе существования двух государств", - написало издание. По данным газеты, некоторые считают, что Трамп может поднять вопрос по израильским поселениям во время своей речи в ООН во вторник. Неназванные британские чиновники отметили, что некоторые из соратников президента оказывают на него давление для того, чтобы он признал израильские поселения на Западном берегу реки Иордан, отметило издание. Неназванный чиновник из США подчеркнул Guardian, что Трамп не привержен только лишь одному решению по палестинскому вопросу. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Соединенным Королевством Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В тот же день о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных государств о намерении признать Палестину были встречены неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Государство Палестина до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года государство признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Идея "двух государств" предполагает создание независимого палестинского государства в границах 4 июня 1967 года рядом с Израилем. Это решение традиционно поддерживается международным сообществом. Однако непрекращающееся строительство израильских поселений на Западном берегу, разногласия между палестинскими группировками, боевые действия и политический тупик на переговорах до сих пор не позволяют воплотить этот план в жизнь.

