https://ria.ru/20250923/tramp-2043798908.html
Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов
Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов
Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН обвинил организацию в бездействии в вопросах урегулирования мировых конфликтов. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T17:20:00+03:00
2025-09-23T17:20:00+03:00
2025-09-23T17:33:00+03:00
генеральная ассамблея оон
оон
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043802603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37c9d4c1c4b4f5f5e07eff77fdb3675c.jpg
ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН обвинил организацию в бездействии в вопросах урегулирования мировых конфликтов."Я понял, что ООН не была с нами. Их просто не было", - заявил Трамп с трибуны Генассамблеи.
https://ria.ru/20250923/oon-2043762182.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043802603_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e7b690d598d6d225631053b7bd6dd1a4.jpg
Трамп о бездействии ООН при урегулировании мировых конфликтов
Трамп о бездействии ООН при урегулировании мировых конфликтов
2025-09-23T17:20
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная ассамблея оон, оон, сша, дональд трамп, в мире
Генеральная Ассамблея ООН, ООН, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов
Трамп в речи обвинил ООН в бездействии при урегулировании мировых конфликтов