Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов
17:20 23.09.2025 (обновлено: 17:33 23.09.2025)
Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов
Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН обвинил организацию в бездействии в вопросах урегулирования мировых конфликтов. РИА Новости, 23.09.2025
генеральная ассамблея оон
оон
сша
дональд трамп
в мире
ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН обвинил организацию в бездействии в вопросах урегулирования мировых конфликтов."Я понял, что ООН не была с нами. Их просто не было", - заявил Трамп с трибуны Генассамблеи.
сша
Трамп о бездействии ООН при урегулировании мировых конфликтов
Трамп о бездействии ООН при урегулировании мировых конфликтов
генеральная ассамблея оон, оон, сша, дональд трамп, в мире
Генеральная Ассамблея ООН, ООН, США, Дональд Трамп, В мире
ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН обвинил организацию в бездействии в вопросах урегулирования мировых конфликтов.
"Я понял, что ООН не была с нами. Их просто не было", - заявил Трамп с трибуны Генассамблеи.
Генеральная Ассамблея ООНООНСШАДональд ТрампВ мире
 
 
