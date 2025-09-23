https://ria.ru/20250923/tramp-2043798809.html

Трамп: США и другие страны сталкиваются с проблемами нелегальной миграции

Трамп: США и другие страны сталкиваются с проблемами нелегальной миграции - РИА Новости, 23.09.2025

Трамп: США и другие страны сталкиваются с проблемами нелегальной миграции

Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что США и другие другие страны сталкиваются с одинаковыми проблемами нелегальной миграции, и в этих... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T17:20:00+03:00

2025-09-23T17:20:00+03:00

2025-09-23T17:24:00+03:00

дональд трамп

в мире

сша

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043798468_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fa565fbf3c074f18ff8f33551932407.jpg

ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что США и другие другие страны сталкиваются с одинаковыми проблемами нелегальной миграции, и в этих условиях нужно действовать."Выбора нет, и у других стран, находящихся в таком же положении по (нелегальной - ред.) иммиграции, его тоже нет. Она уничтожает ваши страны, и нужно с этим что-то делать", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.

https://ria.ru/20250923/tramp-2043797834.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон