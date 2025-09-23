https://ria.ru/20250923/tramp-2043798809.html
Трамп: США и другие страны сталкиваются с проблемами нелегальной миграции
2025-09-23T17:20:00+03:00
дональд трамп
в мире
сша
оон
генеральная ассамблея оон
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что США и другие другие страны сталкиваются с одинаковыми проблемами нелегальной миграции, и в этих условиях нужно действовать."Выбора нет, и у других стран, находящихся в таком же положении по (нелегальной - ред.) иммиграции, его тоже нет. Она уничтожает ваши страны, и нужно с этим что-то делать", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
