Трамп: США и другие страны сталкиваются с проблемами нелегальной миграции
17:20 23.09.2025 (обновлено: 17:24 23.09.2025)
Трамп: США и другие страны сталкиваются с проблемами нелегальной миграции
дональд трамп
в мире
сша
оон
генеральная ассамблея оон
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что США и другие другие страны сталкиваются с одинаковыми проблемами нелегальной миграции, и в этих условиях нужно действовать."Выбора нет, и у других стран, находящихся в таком же положении по (нелегальной - ред.) иммиграции, его тоже нет. Она уничтожает ваши страны, и нужно с этим что-то делать", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
дональд трамп, в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон
Дональд Трамп, В мире, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН заявил, что США и другие другие страны сталкиваются с одинаковыми проблемами нелегальной миграции, и в этих условиях нужно действовать.
"Выбора нет, и у других стран, находящихся в таком же положении по (нелегальной - ред.) иммиграции, его тоже нет. Она уничтожает ваши страны, и нужно с этим что-то делать", - отметил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
