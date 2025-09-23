https://ria.ru/20250923/tramp-2043797993.html
"Посмешище". Трамп раскритиковал Байдена как президента США
"Посмешище". Трамп раскритиковал Байдена как президента США - РИА Новости, 23.09.2025
"Посмешище". Трамп раскритиковал Байдена как президента США
Президент США Дональд Трамп заявил, что при его предшественнике Джо Байдене над Соединенными Штатами в мире все насмехались. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T17:19:00+03:00
2025-09-23T17:19:00+03:00
2025-09-23T17:35:00+03:00
в мире
сша
оон
джо байден
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043796175_93:0:2971:1619_1920x0_80_0_0_2a9c2d27d1f1a1f1a9e863f26680dd14.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что при его предшественнике Джо Байдене над Соединенными Штатами в мире все насмехались."Америка снова пользуется уважением, как никогда прежде. Только подумать, что было два года назад, три года назад, четыре года назад или год назад: мы были посмешищем для всего мира", - сказал Трамп в своей речи на Генассамблее ООН.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043800834.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043796175_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_9dc0952948b13017ff6c7625935ff89d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, джо байден, дональд трамп, генеральная ассамблея оон
В мире, США, ООН, Джо Байден, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН
"Посмешище". Трамп раскритиковал Байдена как президента США
Трамп: при Байдене над США в мире все насмехались