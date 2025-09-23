Рейтинг@Mail.ru
"Посмешище". Трамп раскритиковал Байдена как президента США - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 23.09.2025 (обновлено: 17:35 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/tramp-2043797993.html
"Посмешище". Трамп раскритиковал Байдена как президента США
"Посмешище". Трамп раскритиковал Байдена как президента США - РИА Новости, 23.09.2025
"Посмешище". Трамп раскритиковал Байдена как президента США
Президент США Дональд Трамп заявил, что при его предшественнике Джо Байдене над Соединенными Штатами в мире все насмехались. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T17:19:00+03:00
2025-09-23T17:35:00+03:00
в мире
сша
оон
джо байден
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043796175_93:0:2971:1619_1920x0_80_0_0_2a9c2d27d1f1a1f1a9e863f26680dd14.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что при его предшественнике Джо Байдене над Соединенными Штатами в мире все насмехались."Америка снова пользуется уважением, как никогда прежде. Только подумать, что было два года назад, три года назад, четыре года назад или год назад: мы были посмешищем для всего мира", - сказал Трамп в своей речи на Генассамблее ООН.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043800834.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043796175_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_9dc0952948b13017ff6c7625935ff89d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оон, джо байден, дональд трамп, генеральная ассамблея оон
В мире, США, ООН, Джо Байден, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН
"Посмешище". Трамп раскритиковал Байдена как президента США

Трамп: при Байдене над США в мире все насмехались

© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что при его предшественнике Джо Байдене над Соединенными Штатами в мире все насмехались.
"Америка снова пользуется уважением, как никогда прежде. Только подумать, что было два года назад, три года назад, четыре года назад или год назад: мы были посмешищем для всего мира", - сказал Трамп в своей речи на Генассамблее ООН.
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп заявил, что ООН не поддерживает его миротворческие усилия
17:25
 
В миреСШАООНДжо БайденДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала