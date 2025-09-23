Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что при нем НАТО стала сильнее
17:19 23.09.2025 (обновлено: 17:25 23.09.2025)
Трамп заявил, что при нем НАТО стала сильнее
Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что при нем НАТО стала наиболее сильной за все время своего существования. РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что при нем НАТО стала наиболее сильной за все время своего существования."На саммите НАТО в июне практически все члены альянса ранее обязались по моему запросу увеличить расходы (на оборону - ред.) с 2% до 5% ВВП, что сделало наш альянс сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде", - сказал он с трибуны Генассамблеи ООН.
© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что при нем НАТО стала наиболее сильной за все время своего существования.
"На саммите НАТО в июне практически все члены альянса ранее обязались по моему запросу увеличить расходы (на оборону - ред.) с 2% до 5% ВВП, что сделало наш альянс сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде", - сказал он с трибуны Генассамблеи ООН.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
На Западе раскрыли, как Трамп разочаровал НАТО из-за России
13 сентября, 17:23
 
