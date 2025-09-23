https://ria.ru/20250923/tramp-2043797834.html

Трамп заявил, что при нем НАТО стала сильнее

Трамп заявил, что при нем НАТО стала сильнее

ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что при нем НАТО стала наиболее сильной за все время своего существования."На саммите НАТО в июне практически все члены альянса ранее обязались по моему запросу увеличить расходы (на оборону - ред.) с 2% до 5% ВВП, что сделало наш альянс сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде", - сказал он с трибуны Генассамблеи ООН.

