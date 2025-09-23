https://ria.ru/20250923/tramp-2043797834.html
Трамп заявил, что при нем НАТО стала сильнее
Трамп заявил, что при нем НАТО стала сильнее - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп заявил, что при нем НАТО стала сильнее
Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что при нем НАТО стала наиболее сильной за все время своего существования.
2025-09-23T17:19:00+03:00
2025-09-23T17:19:00+03:00
2025-09-23T17:25:00+03:00
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что при нем НАТО стала наиболее сильной за все время своего существования."На саммите НАТО в июне практически все члены альянса ранее обязались по моему запросу увеличить расходы (на оборону - ред.) с 2% до 5% ВВП, что сделало наш альянс сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде", - сказал он с трибуны Генассамблеи ООН.
Трамп заявил, что при нем НАТО стала сильнее
Трамп заявил, что при нем НАТО стала наиболее сильной за все время существования