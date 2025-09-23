https://ria.ru/20250923/tramp-2043796198.html

Трамп заявил, что достигнутый им в первый срок президентства мир рухнул

ООН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что мир, достигнутый им в первый срок президентства, "рухнул", уступив место "величайшим кризисам"."Прошло шесть лет с тех пор, как я в последний раз стоял в этом великом зале и обращался к миру, который был процветающим и мирным в мой первый срок. С того дня оружие войны разрушило мир, который я установил на двух континентах, эпоха спокойствия и стабильности уступила место одной из величайших кризисных эпох нашего времени", - сказал Трамп во время своей речи на Генеральной ассамблее ООН.

