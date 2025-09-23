Трамп с трибуны ООН высказался о ситуации в Европе и конфликте на Украине
ООН, 23 сен — РИА Новости. Дональд Трамп на Генассамблее ООН высказался об украинском кризисе и проблеме нелегальной миграции, обвинив Организацию Объединенных наций в бездействии. Главные заявления:
О конфликте на Украине
Американский лидер заявил, что "неустанно работает" над прекращением гибели людей на Украине:
«
"Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими".
При этом он пригрозил России "серьезными пошлинами", если она не согласится на прекращение конфликта, а Китай и Индию назвал его "основными спонсорами" из-за экономического сотрудничества с Россией. Страны Европы и НАТО Трамп обвинил в закупках российских энергоносителей и призвал их вслед за Вашингтоном принять аналогичные ограничительные меры "ради мира":
«
"Они покупают нефть и газ у России, в то время как воюют с ней. Это позор".
О мире в состоянии кризиса
- Достигнутый в первый президентский срок Трампа мир "рухнул", уступив место "величайшим кризисам".
- Четыре года радикализма при Джо Байдене ослабили Штаты, но сегодня у страны "нет конкурентов" в мире.
- При Байдене над США в мире все насмехались.
- НАТО при Трампе стала "наиболее сильной" за все время своего существования.
- ООН виновна в бездействии при урегулировании мировых конфликтов, а применение ядерного оружия уничтожит весь мир вместе с организацией.
- Войну в секторе Газа нужно немедленно прекратить, а оставшихся заложников освободить.
- Мировое сообщество должно полностью отказаться от разработки биологического оружия: такие исследования невероятно опасны. США "готовы возглавить" усилия по контролю за ним при помощи системы на основе ИИ.
- Утверждения об изменении климата — "величайшая ложь" всех времен.
О нелегальной миграции
- США и другие государства сталкиваются с одинаковыми проблемами нелегальной миграции.
- Проблемы с миграцией и энергоресурсами — "двуглавый монстр", который разрушает Европу: этого больше нельзя допускать.
- Страны Европы из-за засилья нелегалов "катятся в ад".
«
"Пришло время положить конец неудачному эксперименту с открытыми границами. Вы должны положить ему конец сейчас же. Поверьте, я действительно хорошо разбираюсь в этих вопросах".
Речь Трампа началась с отключения телесуфлера, он пообещал виновнику "проблему". Он превысил 15-минутный рекомендуемый регламент примерно в четыре раза, выступая около часа.
Рядом с микрофоном на трибуне Генассамблеи расположен индикатор, который светом в начале выступления загорается зеленым, затем — желтым, а после 15 минут — красным. Однако соблюдение регламента является добровольным, многие лидеры выступают около получаса.
Сразу после выступления участники Генассамблеи покинули штаб-квартиру ООН. По устоявшейся традиции дебаты открывают президент США и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.
Неделю высокого уровня Генассамблеи открыл генсек ООН Антониу Гутерреш призывом к миру на Украине. После него с подиума Генассамблеи произнесла речь председатель 80-й сессии Анналена Бербок.
