Трамп с трибуны ООН высказался о ситуации в Европе и конфликте на Украине
17:11 23.09.2025 (обновлено: 20:03 23.09.2025)
Трамп с трибуны ООН высказался о ситуации в Европе и конфликте на Украине
ООН, 23 сен — РИА Новости. Дональд Трамп на Генассамблее ООН высказался об украинском кризисе и проблеме нелегальной миграции, обвинив Организацию Объединенных наций в бездействии. Главные заявления:О конфликте на УкраинеАмериканский лидер заявил, что "неустанно работает" над прекращением гибели людей на Украине:"Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими".При этом он пригрозил России "серьезными пошлинами", если она не согласится на прекращение конфликта, а Китай и Индию назвал его "основными спонсорами" из-за экономического сотрудничества с Россией. Страны Европы и НАТО Трамп обвинил в закупках российских энергоносителей и призвал их вслед за Вашингтоном принять аналогичные ограничительные меры "ради мира":&quot;Они покупают нефть и газ у России, в то время как воюют с ней. Это позор&quot;.О мире в состоянии кризисаО нелегальной миграции"Пришло время положить конец неудачному эксперименту с открытыми границами. Вы должны положить ему конец сейчас же. Поверьте, я действительно хорошо разбираюсь в этих вопросах".Речь Трампа началась с отключения телесуфлера, он пообещал виновнику "проблему". Он превысил 15-минутный рекомендуемый регламент примерно в четыре раза, выступая около часа.Сразу после выступления участники Генассамблеи покинули штаб-квартиру ООН. По устоявшейся традиции дебаты открывают президент США и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.Неделю высокого уровня Генассамблеи открыл генсек ООН Антониу Гутерреш призывом к миру на Украине. После него с подиума Генассамблеи произнесла речь председатель 80-й сессии Анналена Бербок.
Трамп с трибуны ООН высказался о ситуации в Европе и конфликте на Украине

ООН, 23 сен — РИА Новости. Дональд Трамп на Генассамблее ООН высказался об украинском кризисе и проблеме нелегальной миграции, обвинив Организацию Объединенных наций в бездействии. Главные заявления:

О конфликте на Украине

Американский лидер заявил, что "неустанно работает" над прекращением гибели людей на Украине:
«
"Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими".
Президент США Дональд Трамп общается со СМИ в Овальном кабинете Белого дома
Дональд Трамп
президент США
При этом он пригрозил России "серьезными пошлинами", если она не согласится на прекращение конфликта, а Китай и Индию назвал его "основными спонсорами" из-за экономического сотрудничества с Россией. Страны Европы и НАТО Трамп обвинил в закупках российских энергоносителей и призвал их вслед за Вашингтоном принять аналогичные ограничительные меры "ради мира":
«

"Они покупают нефть и газ у России, в то время как воюют с ней. Это позор".

Президент США Дональд Трамп общается со СМИ в Овальном кабинете Белого дома
Дональд Трамп
президент США
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Реформирование ООН: Запад пытается перепрошить всемирную организацию
08:00

О мире в состоянии кризиса

  • Достигнутый в первый президентский срок Трампа мир "рухнул", уступив место "величайшим кризисам".
  • Четыре года радикализма при Джо Байдене ослабили Штаты, но сегодня у страны "нет конкурентов" в мире.
  • При Байдене над США в мире все насмехались.
  • НАТО при Трампе стала "наиболее сильной" за все время своего существования.
  • ООН виновна в бездействии при урегулировании мировых конфликтов, а применение ядерного оружия уничтожит весь мир вместе с организацией.
  • Войну в секторе Газа нужно немедленно прекратить, а оставшихся заложников освободить.
  • Мировое сообщество должно полностью отказаться от разработки биологического оружия: такие исследования невероятно опасны. США "готовы возглавить" усилия по контролю за ним при помощи системы на основе ИИ.
  • Утверждения об изменении климата — "величайшая ложь" всех времен.

О нелегальной миграции

  • США и другие государства сталкиваются с одинаковыми проблемами нелегальной миграции.
  • Проблемы с миграцией и энергоресурсами — "двуглавый монстр", который разрушает Европу: этого больше нельзя допускать.
  • Страны Европы из-за засилья нелегалов "катятся в ад".
«
"Пришло время положить конец неудачному эксперименту с открытыми границами. Вы должны положить ему конец сейчас же. Поверьте, я действительно хорошо разбираюсь в этих вопросах".
Президент США Дональд Трамп общается со СМИ в Овальном кабинете Белого дома
Дональд Трамп
президент США
Речь Трампа началась с отключения телесуфлера, он пообещал виновнику "проблему". Он превысил 15-минутный рекомендуемый регламент примерно в четыре раза, выступая около часа.

Рядом с микрофоном на трибуне Генассамблеи расположен индикатор, который светом в начале выступления загорается зеленым, затем — желтым, а после 15 минут — красным. Однако соблюдение регламента является добровольным, многие лидеры выступают около получаса.

Сразу после выступления участники Генассамблеи покинули штаб-квартиру ООН. По устоявшейся традиции дебаты открывают президент США и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.
Неделю высокого уровня Генассамблеи открыл генсек ООН Антониу Гутерреш призывом к миру на Украине. После него с подиума Генассамблеи произнесла речь председатель 80-й сессии Анналена Бербок.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В ООН осудили атаки Украины на территорию России
30 августа, 04:36
 
