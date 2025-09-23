https://ria.ru/20250923/tramp-2043795431.html

Трамп с трибуны ООН высказался о ситуации в Европе и конфликте на Украине

Трамп с трибуны ООН высказался о ситуации в Европе и конфликте на Украине - РИА Новости, 23.09.2025

Трамп с трибуны ООН высказался о ситуации в Европе и конфликте на Украине

Дональд Трамп на Генассамблее ООН высказался об украинском кризисе и проблеме нелегальной миграции, обвинив Организацию Объединенных наций в бездействии... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T17:11:00+03:00

2025-09-23T17:11:00+03:00

2025-09-23T20:03:00+03:00

в мире

дональд трамп

генеральная ассамблея оон

оон

сша

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043829785_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05079531c24c2d3592972587a84f9e07.jpg

ООН, 23 сен — РИА Новости. Дональд Трамп на Генассамблее ООН высказался об украинском кризисе и проблеме нелегальной миграции, обвинив Организацию Объединенных наций в бездействии. Главные заявления:О конфликте на УкраинеАмериканский лидер заявил, что "неустанно работает" над прекращением гибели людей на Украине:"Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими".При этом он пригрозил России "серьезными пошлинами", если она не согласится на прекращение конфликта, а Китай и Индию назвал его "основными спонсорами" из-за экономического сотрудничества с Россией. Страны Европы и НАТО Трамп обвинил в закупках российских энергоносителей и призвал их вслед за Вашингтоном принять аналогичные ограничительные меры "ради мира":"Они покупают нефть и газ у России, в то время как воюют с ней. Это позор".О мире в состоянии кризисаО нелегальной миграции"Пришло время положить конец неудачному эксперименту с открытыми границами. Вы должны положить ему конец сейчас же. Поверьте, я действительно хорошо разбираюсь в этих вопросах".Речь Трампа началась с отключения телесуфлера, он пообещал виновнику "проблему". Он превысил 15-минутный рекомендуемый регламент примерно в четыре раза, выступая около часа.Сразу после выступления участники Генассамблеи покинули штаб-квартиру ООН. По устоявшейся традиции дебаты открывают президент США и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.Неделю высокого уровня Генассамблеи открыл генсек ООН Антониу Гутерреш призывом к миру на Украине. После него с подиума Генассамблеи произнесла речь председатель 80-й сессии Анналена Бербок.

https://ria.ru/20250923/oon-2043628402.html

https://ria.ru/20250830/ukraina-2038449539.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН Выступление Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН 2025-09-23T17:11 true PT55M00S

Трамп о бездействии ООН при урегулировании мировых конфликтов Трамп о бездействии ООН при урегулировании мировых конфликтов 2025-09-23T17:11 true PT0M24S

Трамп о том, что он получил от ООН 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-23T17:11 true PT0M25S

Трамп о миграционном кризисе в Европе: "Ваши страны катятся в ад" Трамп о миграционном кризисе в Европе: "Ваши страны катятся в ад". 2025-09-23T17:11 true PT0M50S

Выступление Трампа на Генассамблее ООН началось с отключенного телесуфлера Выступление Трампа на Генассамблее ООН началось с отключенного телесуфлера 2025-09-23T17:11 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон, сша, джо байден, нато