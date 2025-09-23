https://ria.ru/20250923/tramp-2043791973.html
Трамп не ответил на вопрос, планирует ли призвать Зеленского к переговорам
Трамп не ответил на вопрос, планирует ли призвать Зеленского к переговорам
Президент США Дональд Трамп, прибывший в ООН для выступления на Генассамблее, отказался отвечать на вопрос РИА Новости, планирует ли он надавить на Владимира... РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, прибывший в ООН для выступления на Генассамблее, отказался отвечать на вопрос РИА Новости, планирует ли он надавить на Владимира Зеленского для достижения мирного урегулирования на Украине.Во время прохода на Генассамблею во вторник утром по местному времени Трамп не ответил на адресованный ему вопрос со стороны агентства, планирует ли он надавить на Зеленского для достижения мира и призвать его к мирным переговорам с Россией.
