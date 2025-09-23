Рейтинг@Mail.ru
Трамп не ответил на вопрос, планирует ли призвать Зеленского к переговорам - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 23.09.2025 (обновлено: 16:55 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/tramp-2043791973.html
Трамп не ответил на вопрос, планирует ли призвать Зеленского к переговорам
Трамп не ответил на вопрос, планирует ли призвать Зеленского к переговорам - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп не ответил на вопрос, планирует ли призвать Зеленского к переговорам
Президент США Дональд Трамп, прибывший в ООН для выступления на Генассамблее, отказался отвечать на вопрос РИА Новости, планирует ли он надавить на Владимира... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:53:00+03:00
2025-09-23T16:55:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:240:2001:1365_1920x0_80_0_0_d2c980d0ea6cf84bc97f405ddc1ad709.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, прибывший в ООН для выступления на Генассамблее, отказался отвечать на вопрос РИА Новости, планирует ли он надавить на Владимира Зеленского для достижения мирного урегулирования на Украине.Во время прохода на Генассамблею во вторник утром по местному времени Трамп не ответил на адресованный ему вопрос со стороны агентства, планирует ли он надавить на Зеленского для достижения мира и призвать его к мирным переговорам с Россией.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043767691.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:52:2001:1552_1920x0_80_0_0_a676cd89dfe70931b8186c05850fd261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Трамп не ответил на вопрос, планирует ли призвать Зеленского к переговорам

Трамп не ответил, планирует ли призвать Зеленского к урегулированию на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп, прибывший в ООН для выступления на Генассамблее, отказался отвечать на вопрос РИА Новости, планирует ли он надавить на Владимира Зеленского для достижения мирного урегулирования на Украине.
Во время прохода на Генассамблею во вторник утром по местному времени Трамп не ответил на адресованный ему вопрос со стороны агентства, планирует ли он надавить на Зеленского для достижения мира и призвать его к мирным переговорам с Россией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп может угрожать Зеленскому, считает политолог
15:20
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала