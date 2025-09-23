https://ria.ru/20250923/tramp-2043791755.html
Трамп не ответил на вопрос о возможном визите в Москву
Прибывший в штаб-квартиру ООН президент США Дональд Трамп не ответил РИА Новости о перспективах его визита в Москву. РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен – РИА Новости. Прибывший в штаб-квартиру ООН президент США Дональд Трамп не ответил РИА Новости о перспективах его визита в Москву.Трамп не ответил, собирается ли он в Россию в ближайшее время.Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на Аляске 15 августа пригласил Трампа в Москву.
