Трамп прибыл в ООН для выступления на Генеральной Ассамблее
2025-09-23T16:49:00+03:00
2025-09-23T16:49:00+03:00
2025-09-23T16:59:00+03:00
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.Согласно распространенному ранее графику американского лидера, выступление Трампа запланировано на 9.50 по местному времени (16.50 мск).Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ООН не справляется со своей миссией и "не играет роли" в урегулировании крупнейших международных кризисов, включая украинский. В эфире Fox News Рубио указал, что Трамп в своей речи на Генассамблее ООН намерен поставить вопрос о том, в чём заключается смысл, цель и польза организации, "если она не выполняет свою работу".
Трамп прибыл в ООН для выступления на Генеральной Ассамблее в первый день дебатов, передает корреспондент РИА Новости.
Он не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, планирует ли он надавить на Зеленского и призвать к переговорам для урегулирования на Украине.
