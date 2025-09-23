https://ria.ru/20250923/tramp-2043791225.html

Трамп прибыл в ООН для выступления на Генеральной Ассамблее

Трамп прибыл в ООН для выступления на Генеральной Ассамблее - РИА Новости, 23.09.2025

Трамп прибыл в ООН для выступления на Генеральной Ассамблее

Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T16:49:00+03:00

2025-09-23T16:49:00+03:00

2025-09-23T16:59:00+03:00

дональд трамп

сша

марко рубио

генеральная ассамблея оон

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043793275_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_64e06c9376e68bbd89b5268b7d1a7622.jpg

ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.Согласно распространенному ранее графику американского лидера, выступление Трампа запланировано на 9.50 по местному времени (16.50 мск).Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ООН не справляется со своей миссией и "не играет роли" в урегулировании крупнейших международных кризисов, включая украинский. В эфире Fox News Рубио указал, что Трамп в своей речи на Генассамблее ООН намерен поставить вопрос о том, в чём заключается смысл, цель и польза организации, "если она не выполняет свою работу".

https://ria.ru/20250923/tramp-2043767691.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие Трампа в ООН для выступления на Генеральной Ассамблее Трамп прибыл в ООН для выступления на Генеральной Ассамблее в первый день дебатов, передает корреспондент РИА Новости. Он не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, планирует ли он надавить на Зеленского и призвать к переговорам для урегулирования на Украине. 2025-09-23T16:49 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, сша, марко рубио, генеральная ассамблея оон, оон, в мире