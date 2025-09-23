Рейтинг@Mail.ru
Трамп прибыл в ООН для выступления на Генеральной Ассамблее - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 23.09.2025 (обновлено: 16:59 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/tramp-2043791225.html
Трамп прибыл в ООН для выступления на Генеральной Ассамблее
Трамп прибыл в ООН для выступления на Генеральной Ассамблее - РИА Новости, 23.09.2025
Трамп прибыл в ООН для выступления на Генеральной Ассамблее
Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:49:00+03:00
2025-09-23T16:59:00+03:00
дональд трамп
сша
марко рубио
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043793275_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_64e06c9376e68bbd89b5268b7d1a7622.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.Согласно распространенному ранее графику американского лидера, выступление Трампа запланировано на 9.50 по местному времени (16.50 мск).Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ООН не справляется со своей миссией и "не играет роли" в урегулировании крупнейших международных кризисов, включая украинский. В эфире Fox News Рубио указал, что Трамп в своей речи на Генассамблее ООН намерен поставить вопрос о том, в чём заключается смысл, цель и польза организации, "если она не выполняет свою работу".
https://ria.ru/20250923/tramp-2043767691.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие Трампа в ООН для выступления на Генеральной Ассамблее
Трамп прибыл в ООН для выступления на Генеральной Ассамблее в первый день дебатов, передает корреспондент РИА Новости. Он не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, планирует ли он надавить на Зеленского и призвать к переговорам для урегулирования на Украине.
2025-09-23T16:49
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043793275_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a3bb93da6701eaf88b315ba8c946441d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, сша, марко рубио, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Дональд Трамп, США, Марко Рубио, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Трамп прибыл в ООН для выступления на Генеральной Ассамблее

Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на Генассамблее

Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно распространенному ранее графику американского лидера, выступление Трампа запланировано на 9.50 по местному времени (16.50 мск).
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ООН не справляется со своей миссией и "не играет роли" в урегулировании крупнейших международных кризисов, включая украинский. В эфире Fox News Рубио указал, что Трамп в своей речи на Генассамблее ООН намерен поставить вопрос о том, в чём заключается смысл, цель и польза организации, "если она не выполняет свою работу".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп может угрожать Зеленскому, считает политолог
15:20
 
Дональд ТрампСШАМарко РубиоГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала