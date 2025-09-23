Трамп может угрожать Зеленскому, считает политолог
Безпалько: Трамп может угрожать Зеленскому, чтобы тот пошел на перемирие
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может угрожать Владимиру Зеленскому и оказать на него давление, чтобы он пошел на перемирие с российской стороной, поделился мнением с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
"Трамп может угрожать Зеленскому, он может надавить на Зеленского, прекратить поставки (вооружения – ред.), финансовую и экономическую помощь, и в этом случае Зеленский будет вынужден идти на какие-то уступки или шаги", - заявил Безпалько, отвечая на вопрос о возможных действиях Трампа для решения украинского конфликта, кроме предоставления гарантий безопасности.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщил, что Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретится с Зеленским.
В августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
В ходе президентской кампании 2024 года в США Трамп подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.