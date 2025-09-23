https://ria.ru/20250923/tramp-2043767691.html

Трамп может угрожать Зеленскому, считает политолог

Трамп может угрожать Зеленскому, считает политолог - РИА Новости, 23.09.2025

Трамп может угрожать Зеленскому, считает политолог

Президент США Дональд Трамп может угрожать Владимиру Зеленскому и оказать на него давление, чтобы он пошел на перемирие с российской стороной, поделился мнением РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T15:20:00+03:00

2025-09-23T15:20:00+03:00

2025-09-23T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

богдан безпалько

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может угрожать Владимиру Зеленскому и оказать на него давление, чтобы он пошел на перемирие с российской стороной, поделился мнением с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. "Трамп может угрожать Зеленскому, он может надавить на Зеленского, прекратить поставки (вооружения – ред.), финансовую и экономическую помощь, и в этом случае Зеленский будет вынужден идти на какие-то уступки или шаги", - заявил Безпалько, отвечая на вопрос о возможных действиях Трампа для решения украинского конфликта, кроме предоставления гарантий безопасности. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщил, что Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретится с Зеленским. В августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров. В ходе президентской кампании 2024 года в США Трамп подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20250921/zelenskiy-2043283725.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, богдан безпалько, генеральная ассамблея оон, оон