Трамп может угрожать Зеленскому, считает политолог - РИА Новости, 23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 23.09.2025
Трамп может угрожать Зеленскому, считает политолог
Президент США Дональд Трамп может угрожать Владимиру Зеленскому и оказать на него давление, чтобы он пошел на перемирие с российской стороной, поделился мнением РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может угрожать Владимиру Зеленскому и оказать на него давление, чтобы он пошел на перемирие с российской стороной, поделился мнением с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. "Трамп может угрожать Зеленскому, он может надавить на Зеленского, прекратить поставки (вооружения – ред.), финансовую и экономическую помощь, и в этом случае Зеленский будет вынужден идти на какие-то уступки или шаги", - заявил Безпалько, отвечая на вопрос о возможных действиях Трампа для решения украинского конфликта, кроме предоставления гарантий безопасности. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщил, что Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретится с Зеленским. В августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров. В ходе президентской кампании 2024 года в США Трамп подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может угрожать Владимиру Зеленскому и оказать на него давление, чтобы он пошел на перемирие с российской стороной, поделился мнением с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
"Трамп может угрожать Зеленскому, он может надавить на Зеленского, прекратить поставки (вооружения – ред.), финансовую и экономическую помощь, и в этом случае Зеленский будет вынужден идти на какие-то уступки или шаги", - заявил Безпалько, отвечая на вопрос о возможных действиях Трампа для решения украинского конфликта, кроме предоставления гарантий безопасности.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщил, что Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретится с Зеленским.
В августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
В ходе президентской кампании 2024 года в США Трамп подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Британии раскрыли настоящую цель встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке
